«Будет беда»: в Раде недовольны кандидатурой вероятного министра обороны Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров, которого, вероятно скоро снимут с должности и отправят послом в США, не справился со своими прямыми обязанностями, но хорошо выполнял задания Банковой.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член оборонного комитета Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На мой взгляд, уже полгода было достаточно для того, чтобы понять, что он не отвечает критериям, заданиям, которые ставятся перед министерством обороны. Очевидно, тем заданиям, которые ставил перед ним президент или офис президента, он отвечал. Он практически не занимался работой министерства, он занимался полудипломатической работой, переговорами, постоянно находился заграницей, к нему на разговор даже заместители министра даже могли попасть. Он был не на своем месте – это мое глубокое убеждение.
Чем руководствовались, когда его на эту должность назначали, оставляли? Для меня это загадка. Кто будет следующим министром, рассматривались некоторые варианты. Наиболее активно офис президента, который является структурой президента и его руками, они рассматривали кандидатуру Боева – это первый заместитель Умерова. Это будет то же самое. Человек не очень готов к такой ответственной работе. Но главное, какими критериями будет руководствоваться президент, когда будут избирать нового руководителя министерства обороны. Если такими же критериями, как до этого, будет беда», – заявил Рахманин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: