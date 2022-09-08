«Будет безоговорочная капитуляция Украины», – казаки на важнейшем участке фронта Донбасса

08.09.2022  15:41 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация


Сообщения некоторых СМИ о недостаточном уровне участия казаков в СВО на Украине не соответствуют действительности.

Об этом журналистам заявил глава Всероссийского казачьего общества, депутат Государственной Думы Николай Долуда.


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По его словам, в рядах добровольцев на сегодняшний день 9 добровольческих казачьих отряда общей численностью 6,5 тысяч казаков выполняют боевые задачи на Донбассе: три отряда «Кубань» (отряд им. Захария Чепеги, 11 «Барс», 16 «Барс»), «Таврида», «Терек», «Ермак», «Тигр», «Дон» (СКВиРЗ), «Платова» (Всевеликого войска Донского).

«Как бы не пыжились Соединённые Штаты Америки, теряя мировое господство и бесконечным потоком поставляя для ВСУ вооружения и боеприпасы, конец будет один – полная и безоговорочная капитуляция Украины и подписание мирного договора. Напрасно руководство США думает, что их подлость пройдет безнаказанно. Наступит время, когда им придется ответить за все бесчинства, войны, цветные революции, которые они развязали и пытались организовать в различных точках планеты. На сегодняшний день стареющий президент США является символом дряхления и угасания преступного, разрушающего все на своем пути, агрессивного режима», – отметил Николай Долуда.

Военкор Семен Пегов сообщил, что сформированный из казаков Краснодарского края и Ростовской области отряд «Кубань» воюет на одном из важнейших направлений – Славянском.

«Ребята абсолютно добровольно записались в это подразделение, – рассказывает Семен Пегов. – Это действительно большой добровольческий отряд. В нем люди разных профессий. Это подразделение зашло на крайне важный участок фронта – Славянский. Здесь много густых сосновых лесов, болот, озер. Удерживая рубежи, «Кубань» шаг за шагом входит в историю. И одерживает победу».

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