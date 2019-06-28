Будет бунт? Зеленский приказал отступать в Донбассе

28.06.2019, Киев, Михаил Рябов

Завтра представитель Украины на переговорах в Минске экс-президент Леонид Кучмы должен прибыть на контролируемую Киевом часть Луганской области, чтобы объявить об успешном разведении сил в районе Станицы Луганской.

Киев впервые за несколько лет дал команду своим войскам отойти на 1 километр назад от линии фронта. Аналогично отвели силы и защитники ЛНР.

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Таким образом, если раньше украинские войска и армию ЛНР разделяло около 400 метров, сейчас расстояние увеличится до двух километров.

Считается, что это поможет прекратить перестрелки на данном участке.

Кроме того, появится возможность провести ремонт разрушенного моста через реку Северский Донец и возобновить движение транспорта из Украины на Луганск. Сейчас через аварийный мост переходят только пешеходы.

Если ситуация будет спокойной, постепенно все оставленные укрепления должны быть демонтированы.

Нужно напомнить, что договоренности были достигнуты еще в 2016 году, однако при президенте Петре Порошенко Украина более 80 раз срывала начало отведения сил под тем или иным предлогом.

Нынешняя «отмашка» Владимира Зеленского уже вызвала недовольство боевиков АТО. Вот что пишет один из них, ныне депутат Верховной Рады Юрий Тимошенко, чей взвод участвовал в захвате Станицы Луганской.

«Сюда зашел зимой 14-го мой взвод, но уже без нас двух депутатов, зашедших в Верховную Раду. И только из моего взвода до двух десятков раненых и двое убитых… И десятки убитых из других подразделений…

За что они погибли, господин президент? Во имя чего? И на кого мы оставляем тех местных, которые засветились в симпатиях к Украине? Возможно, я что-то не понимаю в глубинах ваших «многоходовочек» по требованию и в пользу России?» – возмущается Тимошенко.

«Есть правило: прекращают обстрелы, разводим войска. Обстрелы не прекратили, а Зе дал команду оставить позиции. Сцуко… ты их брал?» – пишет в своем блоге еще один экс-боевик АТО депутат Верховной Рады Игорь Лапин.

«Мы не отступаем! Мы организованно сдаем Украину по приказу Зеленского», – соглашается депутат Верховной Рады Александр Бригинец.

Экстремистская партия «Правый сектор» обнародовала заявление, где прогнозирует, что армия ЛНР постепенно займет оставленные украинскими военными позиции.

«Наиболее вероятный сценарий – они занимают покинутые нашими военными позиции, война продолжается, наши солдаты и дальше гибнут, но территории мы уже потеряли. Скорее всего, будет именно так.

Кто виноват?

Безусловно, президент Зеленский несет полную ответственность за сдачу национальных интересов и подрыв оборонной способности. К власти пришел некомпетентный человек, который мало понимает в политике, войне, не понимает или делает вид, что не понимает, с кем мы имеем дело на востоке. И за такие ошибки украинцы дадут ему оценку», – предупреждают «правосеки».

Депутат Верховной Рады экс-комбат нацбата «Донбасс» Семен Семенченко призывает помнить, что Зеленский попросту пытается выполнить один из пунктов Минских соглашений, которые подписал Петр Порошенко.

«В августе 2014 года украинские добровольческие батальоны быстрыми темпами освобождали украинскую землю. Это продолжалось до 29 августа 2014 года и закончилось «котлом» в Иловайске. К созданию котла активно присоединились Порошенко и Муженко, не предоставив добровольцам никакой помощи и отправив их (по согласованному с командованием РФ) по «зеленому коридору», фактически на расстрел. Через 20 дней после этого в Минске были заключены первые Минские соглашения. В феврале 2015 начальником Генштаба Муженко была дана команда вывести украинские подразделения из Логвиново под предлогом «ротации». Туда сразу зашли подразделения российских наемников и заблокировали дорогу, по которой производилось снабжение нашей группировки в Дебальцево (трассу Бахмут-Дебальцево). Создались предпосылки для окружения всей украинской группировки в Дебальцево. 12 февраля 2015 года был подписан так называемый «Минск-2».

«Минск-1» и «Минск-2» предусматривают такие меры, как: прекращение огня, разведение войск, амнистия российским наемникам, внесение в тело Конституции Украины положения об особом статусе Донбасса, выборы на оккупированной территории, создание законной народной милиции и законных народных судов (которые подконтрольны российским наемникам). И только потом Украине (возможно) передадут контроль над границей. Минские соглашения – абсолютно незаконный документ, поскольку подписывать международные договоры или соглашения может только президент, премьер-министр и министр иностранных дел, а все должно утверждаться Верховной Радой. Этого сделано не было. Зато Порошенко, путем внесения текста Минских соглашений в текст резолюции Совета безопасности ООН, фактически навязал их Украине», – сокрушается Семенченко.

«Таким образом, разведение войск в Станице Луганской является прямым выполнением «мирного плана» президента Порошенко и «мирных инициатив» президента Путина (именно так официально называются Минские соглашения, которые после серии предательств и военных поражений в 2014-2015 году, были фактически навязаны Украине).

…5 лет лжи, измены, договорняков, дискредитации, арестов добровольцев и тотальной коррупции. И теперь вся страна выхаркивает последствия вашей политики по кусочкам. Вчера в ПАСЕ, сегодня в Станице Луганской», – сокрушается депутат-боевик.