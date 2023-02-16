«Будет драка на всю катушку» – Лукашенко поставил на место польского журналиста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не считает, что Россия вторглась на Украину.

Об этом он заявил сегодня на встрече с зарубежными журналистами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вы говорите вторжение, а я считаю, что нет. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. Надо было договориться с Россией, чтобы не было этой войны. Украина была лишь поводом. Этого хотели США и кто-то в Западной Европе. Сейчас они, конечно, протрезвели. Они толкали Украину к этой войне. Ну и получили. Я считаю, что это защита интересов России и тех русских людей, которые там живут», – сказал Лукашенко.

Он полагает, что войны можно было избежать, если бы Запад предоставил России гарантии безопасности, которые она требовала.

«Не мне давать оценку, стоило или нет, но если смотреть с точки зрения того, что вы наращивали военный потенциал Украины и готовились к войне – стоило. Нужно было дать гарантии безопасности России, которые она у вас запросила на бумаге. Тогда Путин требовал от вас письменного документа о том, что с Украины или Европы не будет совершена агрессия против России. Вы должны были подтвердить, что вы никогда на территорию Украины не введете ни ядерного оружия, ни ракетные подразделения дальнего действия. Почему вы эту бумажку не дали? А потому, что вам нужна была война. Я считаю, что Россия была вынуждена такими действиями обеспечить свою безопасность», – подчеркнул Лукашенко.

Он указал польскому журналисту, что в планах Запада руками Польши разделить Украину.

«Пройдет еще немного времени, и я скажу – свою безопасность и Украины. Я имею в виду ваши замашки руками поляков оттяпать Западную Украину. Но это уже будет драка на всю катушку. Вы уже одурели и обнаглели до такой степени, что дальше некуда. Вы хотите расчленить Украину. Вот это будут события. И будет видно, чего вы хотите в Украине», – заключил Лукашенко.