«Будет ещё больше»: Украина навсегда потеряла беженцами три миллиона – киевский социолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Миллионы украинских беженцев планируют навсегда остаться в Европе.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Численность населения, которое пребывает на территории Украины, резко сократилось, миллионов на шесть, как минимум. Это 35-36 миллионов украинцев, это в границах 1991 года, включительно с оккупированными территориями (по другим данным, на Украине осталось около 20-ти миллионов – ред.). Сейчас за границей находятся 6,2 миллиона наших соотечественников, которые или имеют статус беженца, или выехали в связи с войной и просто проживают там. В основном они сконцентрированы в Европе», – сказал Гладун.

Он подчеркнул, что уже сейчас порядка половины украинцев планируют навсегда остаться за пределами «нэньки», и с каждым месяцем их число будет только расти.

«По данным исследований 30-50% уехавших украинцев не планируют возвращаться. Но показатель, который тоже сильно будет влиять на принятие решения – это длительность войны. Чем дольше будет война, тем меньше людей вернётся. Тем больше их там трудоустроится, адаптируются к новым условиям, дети пойдут в школу. И если дети адаптируются, то возможно и родители останутся – на Украине неизвестность, неопределённость, а тут уже всё более-менее стабильно. Может быть и такая логика», – резюмировал социолог.