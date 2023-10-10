«Будет ещё больше»: Украина навсегда потеряла беженцами три миллиона – киевский социолог

Вадим Москаленко .  
10.10.2023 19:19
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Миллионы украинских беженцев планируют навсегда остаться в Европе.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Миллионы украинских беженцев планируют навсегда остаться в Европе. Об этом в эфире интернет-канала «Новости...

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«Численность населения, которое пребывает на территории Украины, резко сократилось, миллионов на шесть, как минимум. Это 35-36 миллионов украинцев, это в границах 1991 года, включительно с оккупированными территориями (по другим данным, на Украине осталось около 20-ти миллионов – ред.).

Сейчас за границей находятся 6,2 миллиона наших соотечественников, которые или имеют статус беженца, или выехали в связи с войной и просто проживают там. В основном они сконцентрированы в Европе», – сказал Гладун.

Он подчеркнул, что уже сейчас порядка половины украинцев планируют навсегда остаться за пределами «нэньки», и с каждым месяцем их число будет только расти.

«По данным исследований 30-50% уехавших украинцев не планируют возвращаться. Но показатель, который тоже сильно будет влиять на принятие решения – это длительность войны. Чем дольше будет война, тем меньше людей вернётся. Тем больше их там трудоустроится, адаптируются к новым условиям, дети пойдут в школу.

И если дети адаптируются, то возможно и родители останутся – на Украине неизвестность, неопределённость, а тут уже всё более-менее стабильно. Может быть и такая логика», – резюмировал социолог.

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