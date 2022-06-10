«Будет финансировать уничтожение РФ» – Олигарх Фридман просит гражданство Украины

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Новости Украины

Российский олигарх, владелец «Альфа-банка» Михаил Фридман запросил гражданство Украины, и будет теперь финансировать уничтожение режима Путина.

Об этом в интервью «Forbes» заявил глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинской властью в отношении того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украине. Такой сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, это Виктор Вексельберг, который родился в Дрогобыче. Это налоги, что выгодно Украине. Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов – пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина при таких обстоятельствах. Это выгодно и самим россиянам, ведь Путин разрушает и убивает российскую экономику и россиян тоже», – рассуждает Новиков.

Стоит отметить, что Михаил Фридман родом из Львова и давно поддерживает дружеские отношения с львовским мэром Андреем Садовым.

Так, в эфире телеканала NTA на фоне совместной фотографии Садового и Фридмана депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий устроил форменную истерику на этот счёт.

«Такие люди, как Фридман – это основы российской системы, которые одновременно и грабили её, и обогащали. На деньги которых, строилась российская армия, которая сегодня убивает украинцев. Которые проводили здесь российскую идеологию – вспомним хотя бы печально известный мемориал в Бабьем Яре, сугубо антиукраинский, против которого и мы, и украинская интеллигенция в целом всегда последовательно выступали. Поэтому всё это звучит страшно. Нам бы победить нашу олигархию, так нет – надо ещё сюда тянуть российскую антиукраинскую олигархию, которая финансирует российскую армию, чтобы нас убивать? То, что здесь, во Львове, устраивали на деньги Фридмана – это стыд для Львова. И «Альфа-джаз», и множество других мероприятий. Если бы Фридман в своё время выступил против Путина, были такие люди, но это не означает, что им надо давать гражданство, это другой вопрос. Но можно было бы рассматривать выдачу таким людям вида на жительства», – возмущался депутат.

«Даже Израиль, гражданство которого есть у Фридмана. Чтобы он его получил, необходимо там проживать пять лет. В каждой европейской стране. Сдать экзамен по истории, знать язык. Тогда о чём-то можно говорить, если ты не вредил этой стране, как это делал пан Фридман. Меня это возмущает, как и в целом – все эти идеи со всеми остальными. И с Невзоровым, который вообще никакого отношения к Украине не имеет, и с Овсянниковой, которая сейчас рассказывает, что она Ткачук, и со всеми остальными», – плевался Княжицкий.

Российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский считает, что в данном случае работает специальный сценарий «вывода РФ-олигархов (и/или их принципиальных активов) из-под международных санкций».

«Формируется уникальный механизм новейшей версии экономики РОЗ (Распила, Отката и Заноса). В условиях и рамках которой – РФ-магнаты только и могут действовать. Они так воспитаны и привыкли. Распривыкать и перевоспитываться ни смысла, ни возможности – нет. Примечательно, что в такой ситуации антисанкционной гаванью становится сама и непосредственно Украина», – сокрушается либерал на своей странице.

Украинские власти заявляют, что Михаил Фридман, совладелец и создатель Альфа банка, одного из крупнейших российских банков, ведёт сейчас с ними переговоры о том, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать на Украину все свои активы.

Политолог Сергей Марков выразил мнение, что здесь всё гораздо сложнее, чем просто перераспределение капитала.

«Сейчас Михаил Фридман и Пётр Авен находятся почти под домашним арестом в Европе из-за британских и американских политических репрессий против них из-за того, что они владеют российским банком. «Прыжок» Фридмана в украинское гражданство может привести к конфискации Альфа банка в России. Сейчас власти США, Британии и ЕС с помощью политических репрессий пытаются заставить богатых россиян.

Брать украинское гражданство. Финансировать войну против России. Финансировать попытку государственного переворота в России против Путина.

Пока мало кто согласился. Потому что Путина боятся больше, чем США? Или потому что Путину верят больше, чем США и Британии?» – написал Марков в своём Telegram-канале.

При этом публицист Егор Холмогоров считает, что Украина – это последняя страна, за гражданство которой стоило бы цепляться.

«Знаете историю про чувака, который догнал на катере Титаник и размахивая потребовал взять его на борт уже после столкновения с айсбергом? Вот и я не знал», – приводит аналогию Холмогоров.