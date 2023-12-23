Будет исчезновение Украины из истории, – Арестович

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Украина, объявив себя преемницей УНР и отказавшись от наследия Российской империи и СССР – это страна, которая добровольно отказалась от своей истории, поэтому она обречена на исчезновение.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина принципиально взяла на знамена в виде национальной идеи бегство из истории, и история тут же явилась за ней на танках. Потому что историю прекратить невозможно, если от нее бегать и прятаться, то она приезжает танками, «Шахедами» и ракетами. Неважно от кого – россияне, не россияне, неважно. Мы принципиально вне историческая нация, это наш выбор. Вне историческая нация выиграть войну и обеспечить свое существование в истории, тем более, на библейских разломах истории, не в состоянии технически. Она технически не может этого сделать, как ни старайся, сколько казацкого драйва не проявляй… Мы – сообщество, которое принципиально на знамена подняло идею внеидейности и внеисторичности. Такие нации могут служить только ресурсом истории для других наций, которые исторические. Можно сколько угодно смеяться над россиянами, но они – историческая нация и хотят истории. А мы – внеисторическая и не хотим истории, поэтому россияне используют нас, как еду, как ресурс для своей истории… Проблема Украины в том, что мы не стали модерной державой, не успели, и не собираемся становиться мета-модерной державой. Мы собираемся становиться державой, которая добровольно списала себя из истории. И результатом этого будет исчезновение Украины из истории», – заявил Арестович.