«Будет как в феврале 2022-го»: в ожидании наступления ВС РФ Сумы охватила паника

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Из-за ожидания наступления ВС РФ в украинском городе Сумы началась паника.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил украинский политолог из Сум Виктор Бобыренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас у нас в Сумах паника, очереди за бензином, потому что ИПСО уже запустили, что менты и прокуроры вывозят семьи. Значит, пора валить, будет то же, что и в феврале 2022 года, русня снова будет наступать», – сказал Бобыренко.

«Я захожу в магазин, а там думают, что я проинформирован, и спрашивают: «Ну что, когда будут наступать?» Я спрашиваю: «А что говорят в Едином марафоне?». Отвечают: «А кто верит Единому марафону, они же врут». То есть, простой люд, который голосовал за Зеленского, уже всё увидел, и всё, он перестаёт верить власти», – добавил политолог.