«Будет как в Прибалтике, только в разы хуже» – Царёв о перспективах Украины

20.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинские олигархи не нужны Западу. Их уничтожат, а следом активизируют сокращение населения Украины – до численности, необходимой для поддержки нужных западным кураторам объемов сельского хозяйства.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские олигархи сейчас фактически – последний оплот на пути зарубежной экспансии. Если все пойдет так, как задумывают американцы и европейцы, то население Украины резко сократится. Больше населения, чем нужно, чтобы обрабатывать сельское хозяйство, на Украине не нужно.

Если так смотреть в перспективу, то они сейчас уничтожат украинских олигархов, скупят украинские активы, заведут иностранные банки, чтобы обслуживать свой бизнес, который будет находиться на Украине», – рассказал Царёв.

«Мы будем наблюдать такую ситуацию, как в Прибалтике, только в разы хуже. То есть, вроде бы формально зарплаты европейские и пенсии европейские, но народ будет жить хуже, даже хуже чем сейчас», – пояснил экс-депутат.

Вытравливание русской идентичности также продолжится.

«То, что мы сейчас наблюдаем в Прибалтике, когда будут отлавливать тех, кто по спутнику смотрит русское телевидение, закрывшись у себя дома, я уверен, что пройдет немного времени, – то же самое будет на Украине», – сказал Олег Царёв.