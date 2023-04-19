«Будет как в Соледаре»: командир отделения ВСУ призвал к отступлению из Артемовска

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Левый берег» заявил сержант 93-й бригады ВСУ Владимир Кривенко.

У него поинтересовались, что он имел в виду, когда после ранения написал, что решение удерживать Артемовск вызывает «только злобу на недогенералов».

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«Бахмут – город большой, там река, соответственно – низменность. И в этой низменности находятся наши войска. Я очень строго соблюдаю военную доктрину, что нам нужно постоянно держать высоты. Можно посмотреть хронологию битвы за Соледар: сначала враг занял все ключевые высоты вокруг самого города, то есть они визуально могли наблюдать сверху, даже корректировать артиллерийский огонь по самому городу. И мы знаем сейчас результат под Соледаром. Бахмут – чуть больше город, но все же считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты. Я не знаю, почему об этом никто не говорит, почему о Соледаре никто не говорит. Это нужно учесть. Нужно, чтобы это знали молодые комбаты, молодые ротные, чтобы они понимали, почему произошла такая ошибка – чтобы в будущем ее не допускали», – сказал Кривеннко.

Он предполагает, что удержание горда – «просто политическое решение».

«Думаю, что его держат, чтобы потом по телевизору не сказали, что мы такие плохие, или не уменьшилась мотивация у людей, которые решили сейчас вступить в армию, или еще что-то», – добавил сержант.

В то же время он напоминает, что Артемовск – это транспортная развязка, через которую противник может быстро продвинуться.

«Поэтому, может, действительно правильно, что содержат ключевые транспортные развязки. Но все-таки думаю, что стоило бы его оставить. Но я выражаю мнение только командира отделения», – считает он.

Командир отделения вспоминает печальный для ВСУ итог боев за Соледар.

«Может, я чего-то не знаю. Но, как показывает опыт с Соледаром, очень много людей мы просто положили, и об этом надо говорить. Соледар нужно было полностью оставить еще в начале января, где-то числа четвертого, до Рождества. Все стало плохо, когда враг начал обходить населенный пункт Яковлевка. Когда я там стоял, Яковлевка была под 10-й бригадой, мы неплохо взаимодействовали. Потом прошла какая-то ротация или зашел какой-нибудь неопытный батальон – явно был какой-то просчет, вот оттуда все и пошло», – пожаловался Кривенко.