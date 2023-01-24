«Будет хаос»: в Киеве уже не в восторге от западных танков и самолетов

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Украине не нужны основные боевые танки из разных стран мира – она нуждается в технике единого образца, которую можно будет обслуживать.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Самуся, британские, французские, американские и немецкие танки имеют свои отличия, поэтому сборная солянка из этих стран лишь внесет неразбериху.

«Дело в том, что, если нам передадут четыре типа основных боевых танков, абсолютно разных по своему происхождению, это будет хаос и просто огромная головная боль для украинских вооруженных сил с точки зрения их обеспечения и даже тактики использования, подготовки личного состава и всем вопросам. Грубо говоря, к каждой танковой роте нужна будет еще рота обеспечения, включительно с военными атташе соответствующей страны, которые будет конкретно держать контакт с своим руководством, что нужно какую-то деталь привезти или решить вопрос», – заявил Самусь.

Эксперт отметил, что Украине не нужно и большое количество американских истребителей, которые имеют слишком сложную систему эксплуатации.

«Самолет F16 по сравнению с тем же МиГ-29 или «Гриппином», например, намного более дорогой в обслуживании, в использовании. Также, как и к танкам «Абрамс», нужно особое топливо и так далее, и тому подобное. Своя инфраструктура – нужно аэродромы переоборудовать. Потому я не думаю, что нам нужно аж так много этих самолетов».