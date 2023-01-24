«Будет хаос»: в Киеве уже не в восторге от западных танков и самолетов

Анатолий Лапин.  
24.01.2023 15:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1067
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украине не нужны основные боевые танки из разных стран мира – она нуждается в технике единого образца, которую можно будет обслуживать.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не нужны основные боевые танки из разных стран мира – она нуждается в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Самуся, британские, французские, американские и немецкие танки имеют свои отличия, поэтому сборная солянка из этих стран лишь внесет неразбериху.

«Дело в том, что, если нам передадут четыре типа основных боевых танков, абсолютно разных по своему происхождению, это будет хаос и просто огромная головная боль для украинских вооруженных сил с точки зрения их обеспечения и даже тактики использования, подготовки личного состава и всем вопросам.

Грубо говоря, к каждой танковой роте нужна будет еще рота обеспечения, включительно с военными атташе соответствующей страны, которые будет конкретно держать контакт с своим руководством, что нужно какую-то деталь привезти или решить вопрос», – заявил Самусь.

Эксперт отметил, что Украине не нужно и большое количество американских истребителей, которые имеют слишком сложную систему эксплуатации.

«Самолет F16 по сравнению с тем же МиГ-29 или «Гриппином», например, намного более дорогой в обслуживании, в использовании. Также, как и к танкам «Абрамс», нужно особое топливо и так далее, и тому подобное. Своя инфраструктура – нужно аэродромы переоборудовать. Потому я не думаю, что нам нужно аж так много этих самолетов».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть