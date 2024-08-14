Будет хуже, чем в Средневековье, Украину ждет демографическая катастрофа – экс-депутат Рады

Анатолий Лапин.  
14.08.2024 13:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Сюжет дня, Украина


Украину ждет демографическая катастрофа, если мобилизационный возраст снова будет понижен. Это значит, что погибнут самые репродуктивные слои населения, что еще больше отбросит страну в Средневековье.

Об этом в эфире видеоблога Ukrlife заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину ждет демографическая катастрофа, если мобилизационный возраст снова будет понижен. Это значит, что погибнут...

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«К сожалению, украинцев намного меньше, чем русских, соответственно, человеческий голод в войсках ощущается. Не зря Роман Костенко, секретарь комитета обороны, безопасности и разведки, сказал о необходимости снижения мобилизационного возраста до 20 лет. Для нас это может обернуться уже катастрофой человеческой, потому что мы можем потерять детородный возраст. Падение рождения деток будет еще больше, чем сейчас, хотя куда уже дальше – сейчас рождаемость находится на уровне средневековой Руины, в которой пребывала Украина», – заявил Мосийчук.

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