13.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Будет хуже Иловайска – украинские офицеры в ужасе ждут приказа о наступлении

Президент Украины Петр Порошенко и близкие к нему генералы ВСУ мечтают о нанесении удара, чтобы под выборы объявить о локальной победе и начале “освобождения Донбасса”

Об этом, ссылаясь на источники в ВСУ, пишет киевская интернет-газета “Страна”.

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“Порошенко и близкие к нему генералы постоянно носятся с идеей нанести быстрый удар на одном из участков фронта и одержать пусть локальную, но победу. Чтобы перед выборами торжественно заявить о “начале освобождения Донбасса”. И чисто с военной точки зрения это возможно. ВСУ действительно может взять, например, Горловку, если сконцентрировать значительные силы, подтянуть резервы. Это возможно”, – сказал изданию старший офицер одной из бригад ВСУ.

В то же время он говорит, что все здравомыслящие офицеры и генералы понимают, что если Россия ответит и атакует Украину с других направлений, или хотя бы снова поможет республикам, как в 2014 году, то все закончится катастрофой.

“Может быть даже худшей, чем под Иловайском или Дебальцево, – полагает офицер. – Это будет похоже на ситуацию в августе 2008 года в Южной Осетии, когда Саакашвили атаковал Цхинвали, а потом зашла российская армия и грузины чуть было всю страну не потеряли. Тут также может быть, что Москва воспользуется атакой со стороны ВСУ, чтоб нанести в ответ сокрушающий удар. Ей это как бы тоже выгодно. Поэтому большинство офицеров штаба против подобных планов. Но никто не может предсказать, что придет в голову большому начальству исходя из политической целесообразности накануне выборов”.