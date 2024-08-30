«Будет котел и катастрофа»: в панике украинские ресурсы призывают к отступлению

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На Красноармейском (Покровском) направлении продолжается успешное наступление ВС РФ.

Из последних успехов – отступление ВСУ из Карловки и начало городских боев за Селидово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера как и предполагалось, наши части продолжили штурм города и сумели закончить освобождение восточной его части, взяв под свой контроль еще несколько улиц южнее реки Солёная. Далее вместе другими нашими частями они вели штурм центра города как севернее, так и южнее этой самой реки. Рубилово было целый день. Пока противника не удалось выбить оттуда, хотя есть успехи. В принципе, именно здесь и решается судьба города. Выбьем его из центра и далее все у ВСУ здесь посыплется», – считает военный обозреватель Юрий Подоляка.

На ключевое значение Селидово указывает обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец.

«Становится все более очевидным факт – без «решения проблемы» г. Селидово противник вряд ли приступит (так лучше сказать, сможет приступить) к каким-то более или менее масштабным результативным наступательным действиям непосредственно в сторону Покровска», – считает Машовец.

Кроме того, вчера российские подразделения выбили противника с северного берега реки Волчья и заняли часть поселка Галициновка. Это связанное с Красноармейским направление, но южнее,

Удалось русским достичь и пригорода Украинска – села Лесовку, чтобы, по мнению Подоляки, во-первых, создать лучшие условия для штурма города, а во-вторых, чтобы охватить постепенно образующийся юго-восточнее реки Волчья полукотел как можно глубже».

«И тем самым заставить противника отступить минимум до н.п. Желанное Второе, что также заставит отступить противника из района н.п. Невельское. А еще этим мы создадим предпосылки для использование уже занятой нами физически трассы Покровск-Донецк для снабжения нашей наступающей группировки и окончательной ликвидации угрозы возможных контрударов противника», – отмечает Подоляка.

На угрозу, нависшую над Невельским, обращают внимание и украинские ресурсы.

«Единственная дорога снабжения Невельского пролегает через Желанное 2. До него врагу осталось менее 3 км. Сейчас уже идет штурм Галицыновки, достаточно успешный для врага», – пишет украинский паблик «Донбасс оперативный».

Указывается, что русские одновременно активизировались в районе Максимилиановки и Красногоровки.

«Из этого становится понятно, что ВС РФ планируют окружить ребят в Невельском. Если вовремя не отступить, то для подразделений 59-й омбр, обороняющих Невельское, может произойти катастрофа», – опасается украинский ресурс.

Впрочем, в ходе этой компании традиционно части, оказывающиеся под угрозой окружения, отступают. Единственный котел за все время СВО был лишь в Мариуполе, где в итоге капитулировали остатки украинского гарнизона, включая запрещенный в РФ неонацистский «Азов». Скорее всего, ВСУ придется выходить из Невельского, как днем ранее они вышли из Карловки.

Украинский военный, ведущий тг-канал под красноречивым названием «Muchnoy Jugend» признает, что северная часть Галициновки потеряна, добавляя, что ВС РФ «продолжают движение у реки с востока».

Кроме того, украинские ресурсы сообщают, что в настоящее время идет мощный обстрел города Горняк, который расположен севернее Украинска.

Если российским войскам удастся освободить Горняк, то будет предрешена судьба Курахово, которое еще пару месяцев назад было относительно безопасной для ВСУ тыловой базой. Одновременно ВС РФ давят в сторону Курахово севернее.