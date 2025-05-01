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25 апреля 1945 года – знаменательная дата в нашей истории, когда советские и американские войска встретились на реке Эльба незадолго до капитуляции нацистской Германии.

Это был символ победы союзников по антифашистскому блоку над гитлеровской Германией и, если смотреть шире, – над тогдашним нацистским «Евросоюзом».

По воспоминаниям участников, солдаты армий крепко выпивали за Победу, братались, обменивались сувенирами. Тогда, в теплые апрельские дни окончания войны, всем казалось, что на всей земле наступает долгий и прочный мир.

Но геополитические и экономические интересы верхушки так называемого «Свободного мира»не вписывались в эти массовые ожидания. Вскоре началась холодная война, над планетой нависла угроза ядерного конфликта.

Однако, несмотря на это, «дух Эльбы» жил десятилетия, воодушевляя антифашистов по обе стороны Атлантики.

В последний раз празднование встречи на Эльбе по-человечески состоялось в 2020. Несмотря на «омраченные» Русской весной настроения «наших западных партнёров», отмечать памятную дату пригласили представителей российских ветеранских организаций, дипломатов и дочь командующего 1-м Украинским фронтом маршала Советского Союза Конева.

После начала СВО разобиженные вдрызг западники наших представителей в Торгау уже не приглашали.

Но в 2025 году произошли небольшие подвижки к лучшему. Хотя МИД Германии и устроил фашизоидный визг и истерию, издав «указивку» муниципальным органам — не допускать официальных представителей РФ и Белоруссии к памятным местам.

Однако муниципалы на местах Германии и здоровая часть общества проигнорировали решение Берлина.

Мелкую подлянку немцы, все же, устроили. Несмотря на официальную заявку посла Нечаева – ему не выкроили время для небольшой речи в ходе мероприятий. Но никто не мешал нашей делегации возлагать цветы к памятникам.

От немецкой стороны перед собравшимися выступил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Притом, что Кречмер, являясь в партии ХСС «вождем №2» после «ястреба» Фридриха Мерца, без пяти минут канцлера ФРГ, тем не менее, является открытым сторонником нормализации отношений с Россией. С другой стороны, у местных чиновников, по сравнению с их федеральными коллегами, обычно больше степеней свободы.

Интересно, что американская делегация, несмотря на официальное приглашение властей Торгау, так и не появилась. Причина – незаконченная зачистка Трампом посольств США, где до сих пор окопались птенцы гнезда недоброй памяти госсека Блинкена и прочие отмороженные глобалисты-байденоиды.

Однако, в американской прессе, все же, про встречу на Эльбе вспоминали в нейтральных, а то и в позитивном контексте. Более того, власти США согласовали посольству РФ в Вашингтоне памятную церемонию 25 апреля в честь встречи на Эльбе у мемориальной таблички на Арлингтонском кладбище.

Появление американских официальных лиц на совместных мемориальных мероприятиях – был бы символическим, но очень красноречивым шагом Трампа в войне с глобалистами и стремительно коричневеющим Евросоюзом.

Трампу сейчас полезно демонстрировать (не только символическими жестами, но и реальными делами), что «дух Эльбы» не только жив, но и оказывает свое оздоровляющее действие на международную политику.

Не будем забывать и о том, что «сделка с Путиным» всё больше необходима Трампу для поддержания сдувающегося авторитета внутри США.