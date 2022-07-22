Будет ли наступление на Одессу: Россия пугает Молдову признанием Приднестровья

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Новости Украины

Резонансным стало заявление министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева о том, что непризнанная республика стремится войти в состав России.

«Получив статус кандидата в ЕС, официальный Кишинёв поставил точку в построении политических общих пространств с Тирасполем. За нас никто не может высказываться», – сказал Игнатьев в интервью РИА «Новости».

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В сути заявления нет ничего сенсационного. За вхождение в состав России граждане Приднестровья проголосовали еще в 2006 году на референдуме. Однако с самого начала СВО руководство ПМР предпочитало об этом не вспоминать, чтобы не провоцировать на агрессию Киев, из которого регулярно звучали воинственные пассажи.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский 7 раз предлагал встречу молдавской коллеге Майе Санду, чтобы обсудить опасную ситуацию на границах, но она высокомерно оставляла призывы соседей без ответа. Вот и сейчас молдавская президентша обдала приднестровского министра презрением.

«Мы слышим это уже десятилетия. Деклараций мы слышали много, и все примерно такого же смысла. Надеемся, что в один прекрасный день такие заявления больше не будут возможными», – заявила Санду в эфире TVR Moldova. «Наступит ли однажды прекрасный день, когда станут невозможны разговоры о присоединении Молдавии к Румынии?», – съязвил по этому поводу молдавский политолог Владимир Букарский в своем ТГ-канале. «Медийно-политический движ вокруг Приднестровья качает не Киев, а Приднестровье. Москва, видимо, тоже в этой игре. Россия 30 лет была единственным гарантом мира в единой Молдавии и единственным внешним игроком, кто мог помочь ей восстановить (и заинтересован в том, чтобы восстановить) территориальную целостность. Поскольку в благодарность за это Россия не получает ничего, кроме мелких гадостей от Майи Санду, которые еще и спонсирует необоснованно низкими ценами на газ для Молдавии, целесообразность сохранения статус-кво становится для Москвы все больше и больше сомнительной», – написал его калининградский коллега Александр Носович.

Между тем Кремль устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова демонстрирует, что он «не в игре». Сегодня Песков отказался комментировать слова Игнатьева. Депутаты и сенаторы более решительны.

«Предложение Приднестровья о присоединении к России – это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе. И потому что там живут русскоязычные люди, близкие нам по духу, мы должны рассматривать это предложение всерьез», – заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. «Бесконечное затягивание этого кризиса исторически представляется затруднительным. Мы видим, что длительное время были попытки решить историческим путем кризис вокруг Донбасса, но всех кризисов есть своей временной предел. Сейчас мы можем зафиксировать, что Молдова прогрессивно отрезает от себя Приднестровье, как Украина отрезала от себя Донбасс. И это ставит вопрос перед Россией, потому что мы несем моральную ответственность за Приднестровье. Это открытый вопрос и ответ на него становится все более сложным. Перспектива зависит не от переговоров, а от соотношения сил», – считает сенатор Алексей Пушков.

Ранее его коллега Владимир Джабаров заявил, что для решения проблемы Приднестровья важно, чтобы у республики была граница с Россией. Единственная возможность этого – захват Одессы. И тут сенаторы демонстрируют боевой настрой.

«Россия не «присматривается» к Одессе. Одессу присмотрела еще Екатерина ll в 1791 году», – заявил Андрей Клишас.

Решительнее всех высказался Сергей Бабурин.

«Мы должны зафиксировать, что любое сближение Молдовы с НАТО и любая попытка демонтировать миротворческую операцию заставит Россию применить дипломатические и иные меры по защите ПМР. А значит, вооруженные силы РФ должны быть готовы защитить Приднестровье в том числе ракетными ударами, если начнется агрессия. Необходимо будет принимать решение по Приднестровью. Дипломатическое признание этой республики давно назрело. Молдова вынудит Россию пойти на этот шаг», – заявил он на круглом столе в Совете Федерации.