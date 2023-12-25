Будет ли перелом от F-16 для ВСУ? Всё зависит от способности Запада не «размазать» поставки

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Украине не поможет передача самолётов F-16, если их поставки будут не одной большой партией, а так же «размазаны по времени», как это было с западной бронетехникой.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военкор озвучил вопрос подписчика, как повлияет на ситуацию то, что Дания согласилась передать ВСУ самолёты F-16 в количестве 18 штук.

«Как-то повлияет, безусловно. Во-первых, F-16 это штатный носитель определённых типов вооружений. Это и дальнобойные ракеты, и радиолокационные ракеты, которые бьют по средствам ПВО. Это не «приколхоженные» к Су-24 нашим советским, то, что сейчас они делают, а это штатный носитель. Конечно, у него и системы радиолокации, обнаружения другие, и дальность будет другая. Но 18 штук кардинально, конечно, не изменят. Они сейчас стремятся если не обнулить наше превосходство в воздухе, то, как минимум, создать паритет. 18 штук F-16 паритет не создадут. Пока в воздушной войне ни одной воздушной дуэли противник не выиграл теми средствами, которые у них есть. Тут, конечно, есть причины субъективные, потому что у них нет тех технологий, которые позволили бы им достаточно быстро обнаруживать наши истребители и достаточно далеко их поражать. Здесь мы их превосходим. F-16, ну, будем смотреть, как они столкнутся с нашими истребителями, и кто из этой борьбы выйдет победителем», – сказал Коц.

Совсем другое дело, отметил он, что это не единственная поставка F-16 Украине, и здесь важно, каким образом они будут проводиться.

«18 штук – это не коренной перелом, но постепенно поставки F-16 будут наращиваться. Если это будет одним каким-то траншем, это одно дело. Если поставки будут размазаны по времени, как это было с техникой, мне кажется, не будет того критического количества, которое сможет серьёзно повлиять на ситуацию на фронте. Если это будет в комплексе всё применяться – эти F-16, средства ПВО, тот же «Пэтриот», чтобы охотиться за нашими истребителями-бомбардировщиками Су-34, за нашими штурмовиками Су-25, за нашими истребителями Су-35, тут, конечно, будет интересно посмотреть, как всё будет развиваться. Но 18, повторюсь, это несерьёзно», – подчеркнул военкор.