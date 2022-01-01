Будет ли Россия размещать ядерное оружие в Белоруссии

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Президентские выборы в Белоруссии должны состояться в декабре 2022 года.

Об этом в эфире телеканала НТВ заявил политолог Андрей Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После референдума встает вопрос самый главный – о президентских выборах. Речь идет о том, чтобы провести их в декабре 2022 года. Учитывая, что у Александра Григорьевича нет больше соперников, я более чем уверен, что он примет решение пойти на новые выборы и выиграет их», – сказал Фролов.

По его мнению, Россию такой вариант развития событий вполне устроит.

«У нас это будут воспринимать спокойно и с одобрением, поскольку у нас нет ни одного пророссийского кандидата в Беларуси. Но самое главное, принятие новой конституции позволит совершенно по-новому выстраивать военную стратегию России на западном направлении. Это будет более, чем оборонный союз. На военном уровне интеграция пойдет гораздо быстрее, чем на других. Это будет раздражать Запад больше, чем что-либо еще», – сказал Фролов.

С ним согласился журналист Владимир Карпов. Он полагает, что Белоруссия сыграет важную роль в случае, если не будут достигнуты стратегические договоренности между Россией и США.

«Если Запад не пойдет на гарантии безопасности и не откажется от продвижения НАТО к границам РФ, Россия может разместить оружие, в том числе, и ядерное на территории Белоруссии. Если вы не хотите идти нам навстречу, наши ракеты пойдет навстречу вам», – сказал Карпов.

Ему возразил коллега из «Коммерсанта» Максим Юсин. Он считает, что размещать ядерное оружие в Белоруссии опасно.

«Мы будем зависеть от капризного Лукашенко и создавать себе на пустом месте ненужные проблемы. Зачем это нужно, не знаю», – сказал Юсин.

Он предложил дождаться, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко выполнит свое обещание и посетит Крым.