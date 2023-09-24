Будет ли Россия уничтожать дроны НАТО, шпионящие за Крымом?

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При атаках на Крым и Севастополь Украина использует тактику «пчелиного роя», чтобы перегрузить ПВО полуострова. Для того, чтобы упредить такие удары, российская армия должна уничтожать аэродромы противника, его центры принятия решений, а также – дроны-шпионы НАТО, которая направляет вражеские ракеты на цели.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил советник главы ДНР, участник СВО Ян Гагин.

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«Противник использует тактику «пчелиного роя», когда применяется несколько видов ракет и беспилотников одновременно. Они пытаются перегрузить наше ПВО. Отчасти это выходит, но подавляющая часть атакующих изделий поражается. Что можно сделать – здесь я могу говорить лично как гражданин, как солдат, участвующий в спецоперации, а не как чиновник, – нам надо нужно уничтожать центры принятия решений, места базирования авиации противника глубоко в тылу. В любом случае нам стоит начать предупреждать и уничтожать авиацию стран НАТО, которая обеспечивает целеуказание для этих ударов по Крыму и Севастополю. Потому что разведка – это тоже участие в конфликте и участие в войне. Целеуказание – это участие в самом ударе», – отмечает Гагин.

Представитель ВМФ, с которым побеседовал «ПолитНавигатор», оценил перспективу ударов по дронам-шпионам НАТО.

«Эта тема актуальна с начала операции. В определенный период мы «перенесли» маршруты полетов разведчиков НАТО от берегов Крыма методом «обкеросинивания» нашими СУ-30 дрона-разведчика, который приводнился в Черное море. После этого противник летает либо вдоль побережья Турции, либо вдоль побережья Румынии и Болгарии. Да, технические возможности разведки и, главное, наведения украинских дронов и ракет на рбъекты в Крыму ограничили, но не исключили полностью эту возможность. Надо отметить, что разведчики НАТО взлетают с аэродромов Сигонелла (Италия), Суда-Бей (греческий остров Крит) и реже с Рамштайна (ФРГ), при этом они теперь летают не вдоль наших границ, а вдоль границ стран НАТО. Пока мы не находимся в состоянии войны с этими странами, сбивать их летательные аппараты в этом воздушном пространстве мы не можем. Возможно, это будет следующий этап нашего противостояния», – предположил офицер.

Обозреватель Юрий Баранчик считает, что из-за сбитого беспилотника война на начнется.

«Ядерный ультиматум это последнее средство. Для начала можно хотя бы начать бить по вражеской системе управления и разведки. Например, сбить самолет НАТО в Черном море. Турки же наши самолеты сбивали. Отчего-то война не началась», – напомнил Баранчик.