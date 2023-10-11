«Будет меньше оружия»: в Киеве анонсировали переход к стратегической обороне

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Конфликт в Израиле приведёт к существенному сокращению американской помощи Украине, и бандеровцы будут вынуждены засесть в глухой обороне.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В правительстве и государственных органах США просто нет столько этнических украинцев, сколько есть этнических евреев внутри этих структур. И кроме того, интерес США в Израиле всё же стратегически больше, чем интерес к Украине, из-за особенностей этого региона. США использовали Израиль как свой непотопляемый авианосец на Ближнем Востоке. Явные последствия – это смена фокуса внимания, возможный кризис для Байдена, ослабление Белого дома, ещё большее ныряние во внутреннюю политическую повестку», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что помощь и вообще интерес к Украине резко упадёт, и Киеву придётся перейти к «стратегической обороне».

«Но в то же время, если этот кризис трансформируется в региональную войну, Украина получит меньше вооружений. Но и Россия получит меньше вооружений, потому что иранские мощности начнут работать на эту войну. Мы можем получить меньше вооружений и финансовой помощи со стороны США. ЕС пока не втянут серьёзно в эту ситуацию, хотя некоторые интересы Франции и других стран есть в этом регионе. Но ЕС не сможет полноценно заменить нам США. Поэтому меньше оружия, меньше внимания, меньше поддержки. Подталкивания к замораживанию, или ещё более активные подталкивания к переходу к этапу стратегической обороны. Нас толкают, и мы, скорее всего, будем вынуждены перейти к стратегической обороне в ближайшие месяцы и недели», – резюмировал политолог.