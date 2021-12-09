«Будет много мертвых русских солдат»: Кулеба в Британии угрожает Москве

09.12.2021  14:59 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Вооруженные силы, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Киев вместе с Западом должны сделать невыносимой для России цену в случае ее военного вторжения на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», британскому телеканалу Sky News заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Киев вместе с Западом должны сделать невыносимой для России цену в случае ее военного...

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«Мы – вместе с партнерами – должны сделать эту цену невыносимой для Путина», – сказал Кулеба, слова которого приводятся на сайте канала.

Он надеется, что США и западные страны могут нанести экономический удар по России.

«Мы будем сражаться на земле. Я сожалею об этом, но будет много мертвых российских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло», – говорит украинский министр.

Он также описал трехсторонний подход к попыткам «отговорить от возобновления российской агрессии» – через политические месседжи, санкции и более тесное военное сотрудничество с партнерами.

При этом глава МИД Украины осознает, что силы НАТО не будут сражаться с Россией вместе с украинскими войсками в случае неудачи сдерживания.

«Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помогите нам укрепить нашу армию», – призывает Кулеба.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», бывший премьер Украины Арсений Яценюк пугал Запад катастрофой и умолял спасти от России.



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