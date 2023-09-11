«Будет очень болезненно» – Бербок в Киеве морально готовит нацистов к тяжёлой зиме

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Киевское руководство и украинский народ должны быть готовы к очень тяжёлой зиме, потому что с началом холодов Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре «незалежной».

Об этом в ходе пресс-конференции заявила внезапно прибывшая в Киев министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сегодня видела, как Украина готовится к зиме, чтобы не сидеть в холоде и без света. Потому что цель России – чтобы опять украинцы зимой жили в холоде, в темноте, без еды. Поэтому Россия прошлой зимой целенаправленно била по электросетям, только по энергетической инфраструктуре было тысяча пятьсот ударов. И летом таких ударов стало меньше, потому что сохраняют боеприпасы на зиму, когда такие удары будут более болезненными», – вещала немка.

«Мы увеличим нашу помощь, в этом году она составляет уже 380 миллионов евро», – добавила Бербок.