«Будет очень болезненно» – Бербок в Киеве морально готовит нацистов к тяжёлой зиме

Вадим Москаленко .  
11.09.2023 22:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киевское руководство и украинский народ должны быть готовы к очень тяжёлой зиме, потому что с началом холодов Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре «незалежной».

Об этом в ходе пресс-конференции заявила внезапно прибывшая в Киев министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство и украинский народ должны быть готовы к очень тяжёлой зиме, потому что...

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«Я сегодня видела, как Украина готовится к зиме, чтобы не сидеть в холоде и без света. Потому что цель России – чтобы опять украинцы зимой жили в холоде, в темноте, без еды.

Поэтому Россия прошлой зимой целенаправленно била по электросетям, только по энергетической инфраструктуре было тысяча пятьсот ударов. И летом таких ударов стало меньше, потому что сохраняют боеприпасы на зиму, когда такие удары будут более болезненными», – вещала немка.

«Мы увеличим нашу помощь, в этом году она составляет уже 380 миллионов евро», – добавила Бербок.

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