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Более половины украинцев не считают независимую Украину государством, за которое стоит идти сражаться. Более того, в год ВСУ теряют четыре армейских корпуса потенциальных мобилизованных – это больше, чем весь контингент, принимавший участие в «контрнаступе» 2023 года.

Об этом в интервью пропагандисту Василию Голованову заявил находящийся в США бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько украинцев считают независимую Украину ценностью? И второй вопрос, сколько украинцев считают независимую Украину, которая подобным способом (имеет в виду беспредел военкомов, ловля людей на улицах, рейды в спортзалы и т.д. – ред.) обращается со своими гражданами, как выявила эта война, большой ценностью, за которую он хочет пойти добровольно сражаться? Я боюсь, что ответ нам очень сильно не понравится. Я думаю, что реально миллиона три таких человек, а все остальные скоро начнут «голосовать ногами» либо внутри страны, как они проголосовали 4,5 млн. мужчин не становятся на воинский учёт, скрывается, это половина взрослого населения страны, а многие уже «голосуют». Спикер погранслужбы сказал – 25-30 человек ежедневно мы ловим, которые хоть тушкой, хоть чучелом, рискуя жизнью, многие погибают, пытаются пересечь госграницу в одном направлении. Это 900 человек в месяц, 12 тысяч в год. С одной стороны, не много – не мало, с другой, знаете, это четыре бригады пытаются убежать ежегодно. Ещё у нас 100 дезертиров в сутки, это 12 бригад в год. Итого, 16 бригад в год – четыре армейских корпуса (напоминаю, что во всём наступлении на юге три армейских корпуса принимало участие), хочет так или иначе не участвовать в этом всём на уровне активных действий. Нарушение закона – бегство и попытка перейти госкордон. А те, кто пассивно скрываются, либо возражают, их ещё больше, считаем 4,5 млн.», – рассказал Арестович.

Он с иронией отметил, что такими темпами может случиться так, что так желающая дестабилизации ситуации в России Украина получит майдан у себя.

«Тогда пришло время задать вопрос государству: а что же за государство вы такое построили, как вы с нами обращаетесь, что подавляющее большинство людей, половина не хочет идти на защиту этого государства? И если у нас когда-нибудь случится майдан, про который сказал президент, мы можем оказаться в очень интересной и парадоксальной ситуации. Все ждали восстания в России против Путина из-за нечеловечной войны, дезинтеграции, и все ждали дивного единения и поддержки со стороны Украины. А будет очень смешно, если в России за Путина проголосуют без всяких восстаний, а у нас начнутся какие-нибудь гражданские беспорядки регионального или общего масштаба, будут против ТЦК и их манеры вести мобилизацию, против державы. Вот, будет смешно, да?» – отметил экс-советник.

«Любые подобные события ослабляют государство во время войны, любые митинги и попытки», – поспешил предупредить теле-путана Василий Голованов.

«Давай уже честно скажем, что государство своей политикой, которую оно проводит, ослабляет государство гораздо эффективней, чем любое событие. Они [митинги] же чем-то спровоцированные, мы же не будем говорить про наколотые апельсины или что заплатили из Москвы. Это как в Одессе отца пытаются отобрать, который гуляет с женой и маленьким ребёнком, пытаются на глазах жены и ребёнка силой посадить в машину, а люди устраивают стихийный митинг, чтобы этого не допустить – трудно предположить, что они все агенты Москвы и им заплатили. Мы к ним не призываем, мы просто сценарно рассуждаем, сценарное мышление в стране вроде как не запрещено ещё», – добавил Арестович.