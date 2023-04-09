«Будет очередная мясорубка» – в Киеве беспокоятся, что ВСУ не готовы к наступлению

Вадим Москаленко.  
09.04.2023 03:06
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


На протяжении линии фронта соотношение сил сторон максимум достигает один к одному, поэтому говорить о перспективе украинского наступления и готовности к нему ВСУ, по крайней мере, преждевременно.

Об этом в эфире канала киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На протяжении линии фронта соотношение сил сторон максимум достигает один к одному, поэтому говорить...

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«Впервые открыто признали, что наносился удар по российской территории в Белгородской области – до этого мы это не признавали, там, мол, что-то летает. А здесь это впервые, это знаковое, я думаю, в преддверии больших военных событий, к которым, я считаю, мы не готовы.

То есть, если брать аналитически соотношение численности личного состава и техники, в лучших местах у нас один к одному. А для успешного наступления надо хотя бы двукратное, трёхкратное превосходство.

Но на то оно и военное искусство, что иногда…как говорится, успешное наступление никогда не анонсируется заранее, оно всегда происходит неожиданно, там, где не ждут. Может, как раз все ждём на Юге, а оно проявится где-то в другом месте, хочется надеяться. Ибо пойти на подготовленную оборону, на противника, который ждёт наступления, это будет очередная мясорубка», – сказал Золотарёв.

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