«Будет очередная мясорубка» – в Киеве беспокоятся, что ВСУ не готовы к наступлению

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На протяжении линии фронта соотношение сил сторон максимум достигает один к одному, поэтому говорить о перспективе украинского наступления и готовности к нему ВСУ, по крайней мере, преждевременно.

Об этом в эфире канала киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Впервые открыто признали, что наносился удар по российской территории в Белгородской области – до этого мы это не признавали, там, мол, что-то летает. А здесь это впервые, это знаковое, я думаю, в преддверии больших военных событий, к которым, я считаю, мы не готовы. То есть, если брать аналитически соотношение численности личного состава и техники, в лучших местах у нас один к одному. А для успешного наступления надо хотя бы двукратное, трёхкратное превосходство. Но на то оно и военное искусство, что иногда…как говорится, успешное наступление никогда не анонсируется заранее, оно всегда происходит неожиданно, там, где не ждут. Может, как раз все ждём на Юге, а оно проявится где-то в другом месте, хочется надеяться. Ибо пойти на подготовленную оборону, на противника, который ждёт наступления, это будет очередная мясорубка», – сказал Золотарёв.