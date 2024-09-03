«Будет ответка за всё, и за Паляныцю» – в Киеве испугались новой российской бомбы-ракеты

Вадим Москаленко.  
03.09.2024 20:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ответом на применение украинской «ракеты-дрона» «Паляница» может стать применение нового российского боеприпаса гибридного типа «Гром Е-1».

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ответом на применение украинской «ракеты-дрона» «Паляница» может стать применение нового российского боеприпаса гибридного типа...

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«Давайте вернемся к Палянице. Что в ответку будет? Ну вот, уже сегодня сообщили о том, что есть модифицированная авиабомба и ракета «Гром Е-1», которой ударили по Харькову. Она летит гораздо дальше, чем обычная бомба, 70 километров.

Ещё есть «Буревестник», ядерная установка межконтинентальная, дальность 22 тысячи километров. Она может обойти американскую ПРО», – сказал Карасев.

«Они (Киев и Запад) понимают, что войну надо заканчивать, но не знают, как. Ну, без политического ущерба для себя. Все прекрасно понимают, что войну надо завершить. Вопрос в том, что не знают – как, поэтому хватаются за разного рода иллюзорные сценарии. Например, Курск.

Понятно, что кто-то пришел и сказал: «Вот, есть хорошая тема». И с Паляницей то же самое. Трагедия же в том, что все понимают, что войну надо завершить, но боятся, потому что нет четкого понимания послевоенного мира и четкого понимания своего места в этом послевоенном мире.

Но в это время продолжаются жертвы на фронте, жертвы среди мирного населения, и на полном серьезе открытие пафосное, еще надо ленточку было перерезать, подземных этих (сегодняшний удар ВС РФ по курсантам связи ВСУ в Полтаве – ред.), ленточку еще перерезать, и духовой оркестр там поставьте», – зло добавил эксперт.

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