«Будет подписано мгновенно в любой момент», – Коротченко о решении Путина по Донбассу

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Новости Украины

Сегодняшнее обращение Госдумы о необходимости признания ЛДНР будет использовано как важный фактор давления на Киев и Запад – теперь там будут осознавать, что Кремль в любой момент может принять мгновенное решение по Донбассу.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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«Было бы хорошо, если бы это постановление поступило на подпись Путину, а Путин взял паузу с тем, чтобы в любой момент, когда с политической и военной точки зрения это будет целесообразно, он мог буквально мгновенно это решение подписать. Мне кажется, это был бы сейчас оптимальный вариант. Нам здесь не надо делать какие-то намеки Киеву – надо проводить жесткую политику защиты национальных интересов России. Нам не нужны намеки, не надо играть на публику, думать, кто что скажет – нам надо делать то, что рационально и необходимо для России в конкретный момент времени. Уже было сказано – мы реализовываем свою политику, невзирая на угрозы и санкции, поэтому, по большому счету, Россия самодостаточна в принятии этих важнейших решений», – заявил Коротченко.