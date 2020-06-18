«Будет похлеще Порошенко». Враги Донбасса довольны Зеленским

18.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Неуступчивая позиция России на переговорах якобы только усиливает антироссийские настроения самых верхов украинской стороны, от президента Зеленского до руководителя его офиса и переговорщика Андрея Ермака.

Об этом в эфире меджлисовского канала «АРТ» заявил назначенный Киевом на роль одного из представителей «ОРДЛО», бежавший из Донбасса украинский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До этого я шёл, думая, что Ермак – враг. Мне казалось, что он, если не агент ФСБ, то агент влияния как минимум. Когда я пообщался, мы ему задавали вопросы, он отвечал искренне и, мне кажется, заметно прогрессировал. Если он раньше не раскрывался по поводу Донбасса, может, из дипломатических соображений, то сейчас, думаю, Россия своей неуступчивостью заставляет их становиться более радикальными по отношению к России.

Я думаю, что президент Зеленский будет ещё более антироссийский, чем президент Порошенко. Путин этого добьётся. У Зеленского просто не будет выбора: если он идёт навстречу, а ему не идут, он врубается в эту стену и отходит назад. Но ему же надо объяснять народу, почему не получается мир и всё прочее. Что касается Ермака, то, может он не во всём разобрался, а за год нельзя во всём разобраться, но намерения у него добрые», – заявил Гармаш.