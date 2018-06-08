08.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Будет построен «Северный поток-3». Почему это хорошо для Украины

Истощение крупнейшего в Европе месторождения газа Гронинген приведет к увеличению поставок газа в ЕС из России. Об этом у себя в блоге написал украинский эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук, комментируя сообщение Reuters, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство Нидерландов полагает, что к октябрю 2020 года оно сократит добычу газа на месторождении природного газа Гронингена до менее чем 12 миллиардов кубометров, пишет Reuters со ссылкой на письмо министра экономики Нидерландов Эрика Вибеза в парламент страны.

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В марте премьер-министр Марк Рутте заявил, что правительство намерено прекратить добычу в Гронингене к 2030 году из-за разрушительных землетрясений, которые она вызывает. Нидерланды планируют в этом году добыть 21,6 млрд куб. м, но текущий объем добычи не дает надежды достигнуть такого объема.

«Статья в правильном, честном и, главное, не российском издании 😉 – Рейтерс., – пишет Юрий Корольчук. – Суть новости – почему будет построен «Северный поток-2», а возможно даже и «Северный поток-3». Наступает конец газового месторождения Гронинген в Нидерландах, и ЕС будет переживать катастрофический дефицит газа, который можно будет закрыть только за счет газа из России. Для фанатов американского газа – лучше пойти в твиттер Трампа), для всех остальных – газ не добывается в ГТС Украины. Поэтому от Украины здесь ничего не зависит.

К 2022 году газодобыча на Гронингене будет сокращена почти вдвое – с 22 млрд куб м в год до 12 млрд куб м. А уже в 2030 году – месторождение будет остановлено полностью.

Всего в 2017 году здесь было добыто 24 млрд куб м газа, а в 2013 году – вдвое (!!!) больше – 48 млрд. Куб. м. Такие газовые европейские дела», – пишет эксперт.

Тем не менее, полагает Корольчук, сложившаяся ситуация имеет плюсы и для Украины, если, конечно, Киев сможет наладить отношения с Москвой и встроиться в схему поставок энергоресурсов.

«Добыча месторождения Гронинген покрывает около 15% потребления ЕС, которое сейчас составляет около 500 млрд куб м. Добыча падает. Еще в 2014-2015 годах были оптимистические ожидания, что она не будет существенно падать, и что сокращение ее покроет импорт из Норвегии. В 2016 году произошел перелом. Стало ясно, что Норвегия не вытягивает, что падает добыча не только на месторождении Гронинген, но и в Британии, и все это создает дефицит газа.

Пока в ЕС нет понимания, чем заменить выпадение этого объема в результате сокращения добычи на Гронинген. Ведутся разговоры о наращивании поставок американского сжиженного газа, но возможности замещения им сокращающейся добычи в Нидерландах – это иллюзия.

США действительно поставляют некоторые объемы газа в разные страны Европы, но сказать, что это будет серьезной альтернативной тому же российскому газу, нельзя. Это вопрос цены. Американцы не раскрывают цены своих контрактов, но понятно, что сжиженный газ, поставляющийся морем, гораздо дороже трубопроводного.

Таким образом, уменьшение добычи на месторождении Гронинген будет компенсироваться ростом импорта российского газа. Для Украины это, на самом деле, хорошо. С учетом пропускной способности имеющихся трубопроводов и «Северного потока-2», остается достаточно большая потребность в пропускной способности. Главное – никто для этого ничего не делает, ни правительство, ни «Нефтегаз». Нам просто падает на голову такой подарок, нам может повезти. Украинское транзитное направление, скорее всего, останется востребованным, – потому что Россия будет наращивать добычу», – пояснил он в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».