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13.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, ОДКБ, Политика, Россия, Украина
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«Будет проблема». Офис Зеленского боится миротворцев ОДКБ в Донбассе

Новости Украины

Россия может ввести миротворцев ОДКБ на линию фронта в Донбассе, воспользовавшись косовским прецедентом, и это будет проблемой для Украины и Запада.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, в этом случае Запад не сможет ввести жесточайшие санкции против России.

«Наиболее худший вариант – что они в одну ночь надевают белые каски и говорят, что они миротворцы – те россияне, что уже на линии присутствуют. И это вариант, который будет иметь наиболее сложные последствия дипломатические, из которого будет тяжело выруливать, потому что если они затянут армянский взвод или таджикскую роту, и скажут, что это миротворцы не российские, а ОДКБ, то возникнет прецедент одностороннего введения миротворцев.

Очень похоже на Косово, они могут ссылаться на это прецедент, и возникнет очень сложный дипломатичный узел, когда прямое применение сил очень тяжело, прямое наложение санкций не такое простое будет или не тех санкций, вот это реальная угроза», – заявил Арестович.

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