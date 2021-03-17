«Будет проблема». В Киеве ожидают, что Китай признает Крым российским

«Будет проблема». В Киеве ожидают, что Китай признает Крым российскимНовости Украины
Визит делегации китайских бизнесменов в Крым открывает «окно Овертона» – не за горами признание Китаем российского статуса полуострова, а это значит, что и другие страны последуют тому же примеру.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Бортника, иностранные компании, увидев, что Китай может безнаказанно торговать с Крымом, также начнут вести с полуостровом экономическую деятельность.
«Китайская большая делегация Торгово-промышленной палаты Китая посетила Крым и будет экспортировать оттуда товары. Вино, все остальное, сельскохозяйственную продукцию…
Я с китайскими дипломатами хорошо общаюсь – они расширяют «окно Овертона». Если Китаю можно – другим можно. Если дальше этот процесс пойдет, мы получим кризис на протяжении ближайших пяти-десяти лет, когда Китай может признать Крым российским и за ним потянутся африканские и другие страны, понимаете? И это будет проблема», – заявил Бортник.
Спасибо!
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