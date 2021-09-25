«Будет Россия!» – Гордон бросился на защиту бандеровско-олигархического ТВ

Пропагандист Дмитрий Гордон опасается, что продавленный через Верховную раду офисом Владимира Зеенского антиолигархический закон приведет к закрытию телеканалов на Украине и установлению информационной монополии со стороны власти.

Такими опасениями Гордон поделился в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гордона, так называемая демократия на Украине держится на том, что телеканалы конкурирующих между собой олигархов транслируют разные точки зрения – выгодные каждому из владельцев.

«Закон о деолигархизации, я считаю, это большая ошибка. Я считаю, что он направлен не против олигархов. Я считаю, что олигархи вообще не пострадают от этого закона, они выкрутятся, у них все и сейчас хорошо, и будет хорошо. Пострадаем от этого закона мы с вами, и я объясню почему.

Этот закон не призван бороться с олигархами, он призван бороться со СМИ, которые принадлежат олигархам… У них отнимут каналы. Там сейчас хоть есть какая-то дискуссия.

Мне не нравятся каналы Порошенко, как и сам Порошенко, но я против того, чтобы их закрывали, я против того, чтобы его вынуждали их продавать. Пусть будут разные точки зрения.

Если эти каналы олигархов вынудят продать, их никто не купит, или закрыть – будет Россия. Россия шла по этому пути. У Березовского был 1-й канал – забрали, у Гусинского был НТВ – забрали. Сейчас там один сплошной федеральный канал, который говорит устами президента Путина и Кремля.

Если мы хотим, чтобы было так, если мы хотим, чтобы у Украины забрали свободу слова, вместе со свободой слова у вас заберут все – будете нищие, находиться в условиях, в которых находились в 90-е годы и постсоветское время», – заявил Гордон.