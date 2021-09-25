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25.09.2021 12:26 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, СМИ, Украина
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«Будет Россия!» – Гордон бросился на защиту бандеровско-олигархического ТВ

Новости УкраиныПропагандист Дмитрий Гордон опасается, что продавленный через Верховную раду офисом Владимира Зеенского антиолигархический закон...

Пропагандист Дмитрий Гордон опасается, что продавленный через Верховную раду офисом Владимира Зеенского антиолигархический закон приведет к закрытию телеканалов на Украине и установлению информационной монополии со стороны власти.

Такими опасениями Гордон поделился в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Гордона, так называемая демократия на Украине держится на том, что телеканалы конкурирующих между собой олигархов транслируют разные точки зрения – выгодные каждому из владельцев.

«Закон о деолигархизации, я считаю, это большая ошибка. Я считаю, что он направлен не против олигархов. Я считаю, что олигархи вообще не пострадают от этого закона, они выкрутятся, у них все и сейчас хорошо, и будет хорошо. Пострадаем от этого закона мы с вами, и я объясню почему.

Этот закон не призван бороться с олигархами, он призван бороться со СМИ, которые принадлежат олигархам… У них отнимут каналы. Там сейчас хоть есть какая-то дискуссия.

Мне не нравятся каналы Порошенко, как и сам Порошенко, но я против того, чтобы их закрывали, я против того, чтобы его вынуждали их продавать. Пусть будут разные точки зрения.

Если эти каналы олигархов вынудят продать, их никто не купит, или закрыть – будет Россия. Россия шла по этому пути. У Березовского был 1-й канал – забрали, у Гусинского был НТВ – забрали. Сейчас там один сплошной федеральный канал, который говорит устами президента Путина и Кремля.

Если мы хотим, чтобы было так, если мы хотим, чтобы у Украины забрали свободу слова, вместе со свободой слова у вас заберут все – будете нищие, находиться в условиях, в которых находились в 90-е годы и постсоветское время», – заявил Гордон.

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