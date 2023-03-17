«Будет совсем плохо» – либерал стращает вторым беспилотником США

Владимир Гладков.  
17.03.2023 18:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США пока что публично не идут по пути конфронтации с Россией после падения американского беспилотника в Черное море недалеко от Крыма.

Однако нет никаких гарантий, что в будущем новый дрон направится к зоне СВО уже под прикрытием истребителей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский либеральный политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США пока что публично не идут по пути конфронтации с Россией после падения американского...

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«Посмотрите, какие трактовки: «Причина была в том, что со стороны России неумелый пилот неловко действовал, и привёл к такому эпизоду. Это было ненамеренно, свидетельство непрофессионализма».

То есть, некий несчастный случай, пожурили и помахали пальцем, но продолжать не надо.

А Россия утверждает, что пилот был абсолютно квалифицирован, очень грамотно утопил беспилотник. Он не туда залетел, мы обозначили линию, куда летать не надо».

Это был сигнал предупреждения: «Сюда летать не надо». Сигнал совершенно сознательный. И такой конфликт интерпретаций совершенно не случаен.

Что дальше? Опасен не первый беспилотник, опасен второй.

Если сейчас новый беспилотник прилетит туда же, пересечёт ту же «красную линию», и прилетит в сопровождении истребителей, которые должны обеспечивать его безопасность – тогда будет совсем плохо», – нагоняет жути либеральный эксперт.

Напомним, что сегодня первый раз после крушения Reaper недалеко от Крыма вышел на патрулирование другой американский воздушный шпон – Global Hawk, но расстояние от берега значительно увеличилось. Если 8 марта беспилотник такой же модели пролетал в 80-100 км от Крыма, то сейчас расстояние значительно выросло — до 150 км.

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