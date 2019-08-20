«Будет срок». У Авакова предлагают Порошенко добровольно отказаться от депутатства

20.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Против экс-президента Украины Петра Порошенко в будущем будут открыты сотни, если не тысячи уголовных дел.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, которого считают близким соратником министра внутренних дел Арсена Авакова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам парламентария, Порошенко не удастся скрыться от преследований в парламенте, куда он прошел вместе со своей партией «Европейская солидарность».

«Я бы рекомендовал Петру Алексеевичу Порошенко, если он меня услышит, через вашу передачу, не принимать на себя полномочия народного депутата Украины, потому что по законам жанра с него будут все равно снимать депутатскую неприкосновенность, его будут все равно привлекать к уголовной ответственности, как мне кажется. Поэтому взятие им депутатских полномочий позволит осложнить ему же самому жизнь.

Что касается дел, которые начаты против Порошенко – их так много, что сложно уточнить, по какому делу он имеет шанс получить срок, по какому нет. Дел может быть сотни, тысячи – любой гражданин может обратиться с требованием зарегистрировать дело на бывшего президента, депутат или еще кого-то», – заявил Геращенко.