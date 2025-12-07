Несмотря на то, что у ВСУ ещё есть ресурсы и потенциал для обороны, фронт движется таким образом, что у России есть все основания выдвигать свои условия прекращения боевых действий.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, экс-спикер запрещённого в России «Правого сектора» Борислав Береза (в перечне экстремистов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что происходит на окраинах Константиновки, подавляющее большинство моих побратимов называет – «Ад». А в Мирнограде и в Покровске – ну, это страшное. Это то, что мы видели уже когда-то в Бахмуте, но преимущество врага значительно, как в личном составе, так и в технике, именно в дронах. Европейский военный аналитик финской организации Blackbird Group говорит, что Украина ещё не дошла до того момента, когда ей придется капитулировать, потому что хватает ресурсов, сил, чтобы ещё сдерживать фронт. Но выглядит всё достаточно слабо, чтобы русские считали, что могут выдвигать свои условия. Именно из-за того, что происходит на фронте», – вещал Береза.