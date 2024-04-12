«Будет страшное лето»: Украина не успевает перекинуть силы с «Закарпатского фронта»
Украину ждет «страшное лето» и возможный прорыв фронта.
Об этом украинский дипломат Андрей Веселовский заявил в интервью украинскому «Радио НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас впереди страшное лето. С Тихоокеанского флота уже людей забирают и направляют в Украину. А мы 5 месяцев толчемся вокруг закона о мобилизации, который будет введен в действие еще через месяц, а потом его детали будут осуществляться еще дольше. Если мы до лета сформируем необходимое количество бригад, это будет просто чудо и подвиг. Трудно в это поверить», – сказал Веселовский.
Он полагает, что по прибытии свежих сил на фронт возникает угроза локального прорыва, «а далее элемент хайпа окажет психологическое воздействие на ВСУ».
«У нас нет Закарпатского фронта, который бы сейчас в количестве 2-3 тысячи людей прибыл, и ударил где-то в сложном для России месте. У Купянска или Харькова», – сказал Веселовский.
По его информации российская армия сейчас превоходит украинскую по численности в 7-10 раз.
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