«Будет страшное лето»: Украина не успевает перекинуть силы с «Закарпатского фронта»

Украину ждет «страшное лето» и возможный прорыв фронта.

Об этом украинский дипломат Андрей Веселовский заявил в интервью украинскому «Радио НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас впереди страшное лето. С Тихоокеанского флота уже людей забирают и направляют в Украину. А мы 5 месяцев толчемся вокруг закона о мобилизации, который будет введен в действие еще через месяц, а потом его детали будут осуществляться еще дольше. Если мы до лета сформируем необходимое количество бригад, это будет просто чудо и подвиг. Трудно в это поверить», – сказал Веселовский.

Он полагает, что по прибытии свежих сил на фронт возникает угроза локального прорыва, «а далее элемент хайпа окажет психологическое воздействие на ВСУ».