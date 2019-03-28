Будет точечный прорыв с быстрым продвижением на Киев – Марчук

28.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Для того, чтобы российская армия взяла под контроль Украину, ей не нужно проводить широкомасштабное наступление, а достаточно лишь взять в кольцо Киев и отключить его от коммуникаций.

Об этом в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил экс-глава СБУ, бывший премьер-министр Украины, генерал армии Евгений Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вторжение может быть. Оно не будет таким, как мы представляем себе, как вторжение Германии в Советский Союз. Это не будет широкоформатное наступление по всему фронту. Это будет прорыв в одном-двух местах с очень быстрым продвижением в территориальную часть Украины. В том числе и на Киев.

А вы знаете, Киев не надо брать – окружите Киев, высадите несколько десантов. Отключите воду, а водозаборы все известны, вырубите электроэнергию, а отключить воду – это не только водозабор, но и водоотвод, разрушьте систему продовольственного обеспечения. Дамбы тоже не новенькие у нас и сколько им лет, мы знаем», – заявил Марчук.