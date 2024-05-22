«Будет только хуже»: медиаобслуга Порошенко вогнала Украину в депрессию

Игорь Шкапа.  
22.05.2024 13:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Реклама, Скандал, Украина


В украинской столице появилась скандальная реклама, суть котрой сводится к одному: дальше будет хуже.

Соответствующие биллборды и ситилайты разместил фонд скандальной русофобствующей журналистки Яниниы Сколовой (работает на принадлежащем экс-президенту Петру Порошенко «5 канале).

В украинской столице появилась скандальная реклама, суть котрой сводится к одному: дальше будет хуже....

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На рекламных носителях можно увидеть номер горячей линии психологической поддержки «Стоит жить» и надписи: «Из депрессии не выйти», «Будет только хуже», «Жизнь не имеет смысла».

В украинских соцсетях возмутились. Так, журналистка Марии Кравченко написал, что «ходить ежедневно мимо фразы «жизнь не имеет смысла» очень вредно».

Кроме того, она назвала такую рекламу «вредительством».

«Я не могу пройти мимо античеловеческой рекламы фонда Янины Соколовой. «Будет только хуже», «Жизнь не имеет смысла» прописными буквами на цветном фоне и маленькими черными – номер колцентра. Позвонит ли человек, который из относительно нормального состояния упадет в пропасть по номеру, указанному мелким шрифтом? Он его просто не заметит!» – считает психолог Светлана Лукомская.

«Я не могу пройти мимо античеловеческой рекламы фонда Янины Соколовой. «Будет только хуже», «Жизнь не имеет смысла» прописными буквами на цветном фоне и маленькими черными – номер колцентра. Позвонит ли человек, который с относительно нормального состояния упадет в пропасть по тому номеру, указанному мелким шрифтом? Он его просто не заметит!» – подчеркнула она.

Изначально Соколова оправдывалась, что рекламную кампанию разрабатывали совместно с психологами и рекламным агентством, которое создало «такие макеты на основе месседжей от аудитории». С пропагандой реакции аудитории».

Впрочем, потом она признала ошибку.

«Не ошибается тот, кто ничего не делает. Мы ошиблись. За неприемлемую в наше время концепцию рекламной кампании несу ответственность персонально я. Я ее утвердила после предложений рекламного агентства McCann Kyiv. Поэтому прошу персональное извинение у всех, у кого наша идея вызвала обратную от желаемого реакцию», — заявила Соколова.

Она пообещала, что скандальную рекламу уберут.

На сейчас эти рекламные щиты демонтированы.

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