Будет только хуже: неопытных запасников нельзя отправлять на передовую – Сивков

Новости Украины

Призванные в рамках частичной мобилизации запасники, которые не имеют боевого опыта и не проходили службу по контракту, не нужны на линии фронта. Там они могут стать обузой и лишь ослабят группировку.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил вице-президент Академии военных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необученный, морально и психологически неготовый личный состав в войсках спецоперации не нужен принципиально. Он ослабит войска и создаст лишние проблемы. Если такой личный состав получит ранение или, не дай Бог, гибель, то социально-политические последствия будут очень неприятными для страны и для власти. А помощь военную этот человек в войсках может оказать очень и очень ограниченную, поскольку он не желает воевать, а даже, если он желает воевать, но у него нет подготовки, то его допускать на поле боя нельзя, потому что риск его гибели велик, а его действия некомпетентные могут привести к демаскировке наших войск, раскрытию характера действий наших войск и ненужным потерям. Поэтому, такой человек на поле боя принципиально не нужен. В войска нужен личный состав, который четко определен в соответствующем указе президента – это человек, который имеет боевой опыт или, по крайней мере, прошел службу контрактника, имеет хорошую подготовку по соответствующей специальности. Только такие люди там, в зоне специальной военной операции, и нужны», – сказал Сивков.

По его словам, мобилизованных без боевого опыта лучше привлекать для защиты границ в тылу, а также стратегических объектов в глубине территории России.

«Главная проблема российских Вооруженных сил в том, что имеет место недостаток личного состава. Для решения задач наступательного характера на отдельных операционных направлениях, даже для проведения глубоких наступательных операций, у нас войска есть. А для решения задач прикрытия огромной территории, которой мы сейчас располагаем, протяженность границ России и Украины, особенно в связи с тем, что новые регионы сейчас войдут в состав России, и, соответственно, эти границы тоже надо прикрывать, – вот тут возникает проблема построения эшелонированной системы обороны, борьбы с диверсионно-разведывательной деятельностью на территории, это так называемая территориальная оборона. Это решение задач прикрытия особо важных объектов в глубине территории России… На это все нужен элементарный личный состав, который должен наблюдать за всеми этими объектами и при обнаружении противника немедленно его уничтожать. Поэтому основное предназначение этого 300-тысячного контингента будет использование его на линии оборонительной, для задач территориальной обороны и прикрытия границ Российской Федерации», – считает Сивков.