Будет только хуже. Пророссийского Лукашенко мы уже не увидим

24.06.2020, Минск, Артем Агафонов

Риторику Лукашенко сейчас сложно назвать дружественной по отношению к России. Если проанализировать его выступления за этот год, то говорил о России он очень часто, но в положительном ключе – практически никогда. Даже Украина или США вызывали у него больше положительных эмоций.

Текущая избирательная кампания в Белоруссии кардинально отличается от предыдущей – отказом главного кандидата от союзной тематики. Вместо нее лейтмотивом стала «защита суверенитета». Лукашенко преподносит себя, как единственного из кандидатов, который способен его сохранить.

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Защищать суверенитет предполагается, разумеется, от России, о чем говорится регулярно и, практически, открытым текстом. Таким образом, сейчас он фактически занял нишу своих противников из числа прозападной и националистической оппозиции, которые все время его правления пугали свой электорат «рукой Москвы».

Является ли эта риторика предвыборным приемом и, успешно переизбравшись на шестой срок, Александр Григорьевич снова вспомнит о том, что является союзником России! И да, и нет.

С одной стороны, у него нет выбора. Белорусская экономика уже сейчас находится в кризисе и крайне зависима от интеграционных проектов и хороших отношений с Россией. И никакой разворот на Запад ему не поможет. Запад попросту не может компенсировать потерь от вытеснения с российского рынка и потери тех преимуществ, которые давала интеграция.

С другой стороны, он давно уже доказал, что станет по-настоящему пророссийским политиком лишь в том случае, если сам Россию возглавит. В 90-е, при больном и непопулярном Ельцине, такая перспектива казалась реальной – и это было время апофеоза интеграции, когда про защиту суверенитета говорили только прозападные оппозиционеры.

Сам Лукашенко тогда активно обживал российское политическое пространство. Дошло до того, что губернаторы российских регионов летали в Минск чуть ли не чаще, чем в Москву. В 2000 году власть в России поменялась, шансы ее получить для Лукашенко испарились, и интеграционный энтузиазм как-то сразу увял.

Что произойдет, если Лукашенко победит 9 августа. В Минске определенно рассчитывают, что никуда Москва от него не денется. Президентский мандат будет получен еще на 5 лет, и считаться с ним придется. Альтернативой будет дестабилизация близкой и, вроде бы, дружественной республики, что российским обществом будет воспринято, как крупное геополитическое поражение. К тому же, пророссийский вектор белорусской политики был долгое время монополизирован самим Лукашенко, так что рассчитывать на приход к власти политика, ориентированного на Москву, в Белоруссии особо не стоит.

Экономические проблемы после выборов придется как-то решать и без того, чтобы договариваться с Россией, этого сделать невозможно. Поэтому белорусское руководство рассчитывает вновь вернуться к бесконечному торгу по энергоносителям, продовольствию и т.д. При этом любое мало-мальски значимое соглашение, вроде отмены роуминга, будет преподноситься как великий интеграционный прорыв.

Внутри же страны будут с удвоенной силой говорить о защите суверенитета, о жадных российских олигархах и злобных империалистах, продолжится «мягкая белорусизация», которая будет становиться все менее мягкой.

Так что лучше не будет. Лукашенко теряет социальную базу, поэтому будет делать ставку на силу, и риторика будет становиться все более резкой и агрессивной. Наступает типичная «глубокая осень» авторитарного режима, которая может затянуться надолго.

Так что, несмотря на отсутствие открыто пророссийских кандидатов на выборах, победа Лукашенко не является лучшим из вариантов ни для Белоруссии, ни для российско-белорусских отношений.

Это даст лишь консервацию и усугубление существующих проблем на неопределенный срок и с очень вероятным катастрофическим финалом.