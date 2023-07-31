«Будет только хуже» – шведский журналист вынес приговор западной экономике

Владимир Гладков .  
31.07.2023 18:32
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика коллапса


Из-за стремительной инфляции в странах ЕС цены на строительные материалы подпрыгнули почти в полтора раза, что сразу же привело к коллапсу строительной сферы Запада.

Об этом в эфире израильскому журналисту Александру Вальдману заявил шведский журналист Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за стремительной инфляции в странах ЕС цены на строительные материалы подпрыгнули почти в полтора...

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«Немцы не могут строить дома, потому что инфляция в ЕС, и в Германии. За один календарный год строительные материалы в среднем подскочили на 40%. Это сегодня уже открытая информация, которая в прошлом году активно замалчивалась.

Деньги подорожали на прошлой неделе. И Федеральный резерв в Америке поднял ставку, и в Европе сейчас будут повышать ставки.

То есть, люди, которые ещё недавно вкладывали деньги в недвижимость, теперь страдают. Потому что обслуживать долги становится всё дороже. И строить что-то новое – тоже становится всё дороже», – сказал шведский журналист.

Он пожаловался, что в Европе закрываются крупные строительные и инфраструктурные проекты.

«Целые проекты ветряков на 1,5 ГВт в прибрежных водах Великобритании – проект остановлен, а это очень крупный проект. Занимались им шведы, немцы, датчане. Вы понимаете, даже ветряки уже строить нецелесообразно.

Мы находимся в этой спирали, которая будет только раскручиваться», – подытожил Песке.

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