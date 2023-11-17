«Будет только хуже» – в Киеве назвали Авдеевку самым опасным для Украины участком

Вадим Москаленко.  
17.11.2023 17:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Самым опасным направлением для Киева сейчас является Авдеевка, потому что удержать её не получится, а политический и стратегический ущерб от потери может быть огромным.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самым опасным направлением для Киева сейчас является Авдеевка, потому что удержать её не получится,...

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«Самое опасное направление – это Авдеевка. Это тактический участок боевых действий, реально можно отойти – и перейти на другой укрепрайон. Но это может привести к стратегическим и политическим последствиям.

Поэтому высшее военно-политическое руководство ставит перед ВСУ эту задачу, чтобы этого не произошло. Поэтому будем надеяться, авдеевский гарнизон и дальше будет выполнять задачу», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что российская армия эффективно пользуется неспособностью Киева отвести войска.

«Но что делает противник. Сначала он начал сжимать горловину. Горловина раньше была где-то 10-12 километров, сейчас она сузилась где-то до 8 километров. К чему я это: самое основное – это линии снабжения нашего гарнизона. Сейчас дорога уже находится под огневым воздействием, а это означает, что каждая вторая-третья машина с грузом будет уничтожена.

Кроме того, беспилотники круглосуточно ведут боевое дежурство. Как разведывательные, так и ударные.

А ещё противник расширяет зону нападения на северном фасе. То есть, сначала клещи он закрывает, южный и северный фас, а сейчас он с северного фаса пошёл наверх. Это он делает для того, чтобы те резервы, которые мы подводим туда, мы растягивали по линии фронта.

Поэтому, к большому сожалению, ситуация дальше будет усложняться. И если сейчас будут нанесены серьёзные удары на купянском или южном фронте, то нам придётся перебросить резервы туда», – подытожил эксперт.

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