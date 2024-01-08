«Будет только хуже» – в Киеве советуют не ждать окончания войны

Вадим Москаленко.  
08.01.2024 23:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, США, Украина


Ни Москва, ни Вашингтон пока что не готовы прекращать конфликт на территории Украины.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни Москва, ни Вашингтон пока что не готовы прекращать конфликт на территории Украины. Об...

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«Россия не готова договариваться на текущих условиях. Максимум, на что готова Россия – это договариваться на условиях Стамбула. В Москве не готовы сказать: «А давайте просто остановим войну, дадим Украине передышку, дадим Байдену возможность переизбраться».

Нет, Россия требует сразу финального решения с разделом зон геополитического влияния, что по факту будет означать демилитаризацию, или нейтральный статус для Украины.

А финальное решение для Байдена невозможно, потому что республиканцы будут говорить: «Смотрите, потратил 130 миллиардов, и проиграл противостояние с Россией».

Поэтому США не пойдут на такие договорённости, они могут согласиться только на заморозку. Но заморозка даже в случае неудачного хода войны не в интересах России, поскольку это влияние на западные политические системы», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что в этой ситуации бандеровцам придётся, как и раньше, рассчитывать только на внутренние беспорядки в России. Хотя на деле всё может стать только хуже (для неонацистов).

«Только внутренний переворот в России, смена Путина и его команды, создают возможность для победы Запада и Украины. И то не факт, потому что мы не знаем, кто придёт после Путина. После Ленина пришёл Сталин, и неизвестно, что было хуже», – подытожил эксперт.

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