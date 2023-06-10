«Будет только хуже» – в Киеве впервые признали потери ВСУ на фронте

Вадим Москаленко.  
10.06.2023 16:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 383
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Отправившиеся в долгожданное наступление подразделения ВСУ терпят «большие потери».

Об этом в своём блоге написал украинский военнослужащий и волонтер Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отправившиеся в долгожданное наступление подразделения ВСУ терпят «большие потери». Об этом в своём блоге...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«На фронте тяжёлые бои. Большие потери. А в это время в империи строится огромный завод по производству дронов-камикадзе в т.н. «специальной экономической зоне «Алабуга» в сотнях километров восточнее Москвы (Татарстан).

Данные американской разведки.

Скоро враг сможет изготавливать и запускать сотни дронов в сутки», – пожаловался неонацист.

Касьянов подчеркнул, что сейчас Украина терпит сокрушительное поражение по всем фронтам.

«Мы проигрываем прямо сейчас – не на фронте, а в тылу, не строя такие заводы.

Завтра на фронте (и в тылу) потери будут ещё больше.

По нашей глупости», – добавил он.

А пока бандеровцы жалуются на тяжкую долю, Министерство обороны России публикует новые кадры разгрома ВСУ, в том числе уничтожения большого числа натовской техники.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть