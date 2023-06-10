«Будет только хуже» – в Киеве впервые признали потери ВСУ на фронте
Отправившиеся в долгожданное наступление подразделения ВСУ терпят «большие потери».
Об этом в своём блоге написал украинский военнослужащий и волонтер Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На фронте тяжёлые бои. Большие потери. А в это время в империи строится огромный завод по производству дронов-камикадзе в т.н. «специальной экономической зоне «Алабуга» в сотнях километров восточнее Москвы (Татарстан).
Данные американской разведки.
Скоро враг сможет изготавливать и запускать сотни дронов в сутки», – пожаловался неонацист.
Касьянов подчеркнул, что сейчас Украина терпит сокрушительное поражение по всем фронтам.
«Мы проигрываем прямо сейчас – не на фронте, а в тылу, не строя такие заводы.
Завтра на фронте (и в тылу) потери будут ещё больше.
По нашей глупости», – добавил он.
А пока бандеровцы жалуются на тяжкую долю, Министерство обороны России публикует новые кадры разгрома ВСУ, в том числе уничтожения большого числа натовской техники.
Спасибо!
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