«Будет трагедия». Украинская земля уйдет по цене дорогого коньяка

18.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Отсутствие реального работающего рыночного механизма и открытых аукционов при продаже земли приведет к тому, что в результате открытия рынка сельхозземель ее скупят за бесценок.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Эта земельная реформа абсолютно не предусматривает открытых аукционов для каждого участка земли, которая продаётся. К сожалению, землю у этих бабушек и дедушек скупят по цене дорогого коньяка. У тех кто поумнее – по цене айфона. И это будет трагедия. Эти люди продадут эту землю, но на вырученные деньги они не смогут решить свои социальные проблемы, они не смогут ни выучиться, ни полечиться нормально, они не смогут купить жильё нормальное.

Представьте, что два человека работали в колхозе всю жизнь и получили землю – 2 пая, 6 гектаров, цена этой земли сейчас около 1 – 1,5 тысячи долларов. И им повезло – они сейчас выкупили эту землю, продали её и получили 9000 долларов. Скажите мне пожалуйста, что они могут купить за 9000 долларов, кроме старой хаты в селе? Они даже квартиру в Житомире не купят. Я уже молчу о Киеве.

Если бы для этих людей был открытый аукцион, они бы продали не за 1,5 а за 3 или за 5 тысяч долларов, и они бы получили 18 тысяч долларов, и квартиру в Житомире уже они бы могли купить. Часть проблемы они могли бы решить. Но открытых аукционов нет. Государственного контроля нет . Собственник земли попадает в рабское положение во взаимодействии с арендатором», – сказал эксперт.