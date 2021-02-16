«Будет у власти до 2036-го». Главред ошарашен физической формой Путина

16.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Президент России Владимир Путин находится в прекрасной физической форме и считает, что русская нация наращивает свое влияние.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков, поделившийся своими впечатлениями от закрытой встречи главных редакторов ряда СМИ с президентом.

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«Если говорить именно об ощущении и впечатлении. Путин в очень хорошей физической форме — первое, что бросается в глаза. Во-вторых, очень эмоционально заряжен. Третье: не боится никаких главных редакторов. Наоборот, многие из них, начиная свой, условно говоря, принципиальный вопрос, десять раз его поблагодарят за что-нибудь, что выглядело немножко по-среднеазиатски. Но это так, апропо. Четвертое: он морально убежден в том, что он делает. Это придает ему, вероятно, силы и убежденность в том, что он делает», – сказал Ремчуков.

По его словам, Путин также уверен, что Россию, когда она начинает демонстрировать успехи, пытаются сдерживать .

«Он [Путин], в том числе, сторонник пассионарной теории Гумилева, считая, что русская нация, русский народ находятся на восходящей. Влияние России в пространстве СНГ нарастает, и это тоже заставляет Запад тревожиться», – добавил главред «НГ».

«С таким настроением, как говорится, Путин будет у власти до 36-го года — это я сказал жене, когда пришел. Это я сказал жене, когда пришел. Она говорит: «Ты не пугай людей, скажи — до 30-го». Но до 30-го точно. То есть перед ним такая программа деятельности по защите России от этих геополитических нападок через амбиционных, энергичных, жаждущих власти и денег молодых людей, что он будет сплачивать здесь народ на защиту нашей России. Вот это главное впечатление», – резюмировал Ремчуков.

При этом его издание демонстрирует оппозиционность власти, хотя достаточно осторожную.