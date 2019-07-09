Будет весело и страшно: эксперт отмерил киевскому режиму мало времени

09.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинской власти осталось существовать не более двух лет, так как её фундаментальные принципы оказались неэффективными и лживыми, что привело к деградации во всех сферах.

Таким мнением в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» поделился директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политический режим, который сейчас существует на Украине, доживает последние если не месяцы, то, по крайней мере, годы. То есть 1-2 года – и на больше его не хватит.

Потому что те фундаментальные принципы, которые ещё года три назад казались незыблемыми, по крайней мере – тем, кто в школе плохо учился, книг умных не читал, и изучает мировую историю и географию по глобусу Украины.

Для меня было очевидно, что этот псевдореволюционный режим долго не протянет, и его коррозия начнётся по мере того, как он будет показывать свою неэффективность и лживость в самых разных сферах общественного бытия. Та же коррупция, социально-экономическая и гуманитарная деградация, внешнеполитические конфликты по всему периметру. Так оно, собственно, и получается», – констатирует эксперт.

Также Сергей Белашко подчеркнул, что в глубоком кризисе находится и идеология нынешней власти, так как большинство аполитичных граждан и даже бывших сторонников Майдана начинают убеждаться в её лживости.

«И мы видим, что происходит эта коррозия идеологического фундамента режима. То есть, те вещи, озвучивая которые 3-4 года назад обыватели закатывали глаза и хватались за сердце, сейчас у них уже вызывают саркастическую ухмылку. Причём речь не о внутренних врагах рейха – «сепарах», «вате», «совках» и так далее. Речь идёт о 3/4 политически активного населения Украины.

А если посмотреть на политически менее активное, то там, по большому счёту, все 4/4, потому что там – все политические пассивные, потому что там – все понимают, что выбирать приходится между плохим и ещё худшим, что бы ты ни выбрал.

А происходит только ухудшение, новые лица оказываются не новыми, а просто менее известными, или прямыми потомками старых, хорошо известных лиц. И во всей этой атмосфере псевдореволюционный дискурс очень быстро умер, и сейчас режим держится во многом на инерции и страхе насилия, которое было продемонстрировано в 2014-2015 годах», – добавил политолог.

Однако, по его мнению, как только народ поймёт, что союзу политиков, активистов и силовиков пришёл конец и бояться нечего, власть в стране сразу же сменится.

«Как только окажется, что смычка идеологов режима, политических фронтменов, силовиков (в первую очередь СБУ) и активистов, которые на самом деле являются обычным мелким криминалом, окажется разорвана – люди потеряют всякий страх, и объектом этого насилия станут активисты, которые лишатся «ГБшной» крыши. А могут и сами «ГБшники»», – резюмировал Белашко.