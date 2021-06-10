«Будет война с Украиной». Киевский политик объяснил слова Путина

10.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Если ранее президент РФ Владимир Путин объявлял, то теперь уже проводит «красную черту», за которой Киев ждут серьезные проблемы.

Об этом в комментарии в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» основатель партии «Союз левых сил», депутат ВР V созыва Василий Волга.

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«Мы уже привыкли к резким заявлением накануне встречи лидеров стран. Чего стоит только заявление Байдена накануне встречи с Путиным о том, что он его проучит и так далее. Даже Зеленский делает такие заявления, объявляя Байдена слабаком из-за «Северного потока-2» и отказа США объявлять санкции компаниям, которые завершают работу над ним. И сейчас США и Россия делают демонстративные заявление друг в отношении друга накануне встречи лидеров.

Единственное, но чтобы я обратил внимание в заявлении Путина, – то, что, по его мнению, есть некая договоренность между Украиной и США о том, что всё-таки целью продолжающегося наступление НАТО на восток является вступление Украины в НАТО несмотря ни на что. На это стоит обратить особое внимание. Тут Путин объявляет о «красной линии», о которой он предупреждал ещё во время последнего выступления перед Федеральным собранием.

Теперь он проводит эту «красную линию». 8 минут полетного времени до любого крупного центра России – это уж слишком. Он говорит: «Вы должны знать, что я знаю, что вы хотите неожиданно объявить о вступлении Украины в НАТО, знайте, что это будет означать войну между Россией и Украиной, и, по большому счёту, между Россией и НАТО за территорию безопасности, за защиту национальных интересов России», – сказал Волга.