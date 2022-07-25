«Будет жесткий штурм»: в Киеве ожидают осеннее наступление России на столицу

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Новости Украины

Украинские военные ждут, что осенью Россия предпримет попытку взять Киев со стороны Белоруссии.

Об этом украинскому политологу Юрию Романенко заявил представленный как «фронтовик» ВСУ бывший журналист из Донецка Кирилл Сазонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И наши разведосы говорят, и люди, которые разбираются, что Лука отбился от необходимости сразу вступать в Украину, но к войне он готовится плотно. Там в белорусской военной форме щеголяет уже 70-80% российских военных, которые готовы заходить. Но заходить они будут на второй фазе спецоперации», – сказал Сазонов.

Наступление произойдет, как он ожидает в начале осени. К этому времени Донбасс уже будет освобожден. И Россия пойдет на Киев, чтобы вести переговоры с Западом с позиции силы.

«Единственный рычаг давления, который можно использовать, чтобы Украина и Запад пошли на компромиссы, – это угроза Киеву. Мы готовы к обороне, но у Путина нет другого сценария. Только жесткое наступление на Киев, окружение или выход на позиции штурма. Тогда можно что-то диктовать нам, Брюсселю, Лондону, Вашингтону. Поэтому он должен пойти на Киев. Ребята говорят: мы ждем так, что Батька и Путин десять раз умоются кровью и не дойдут», – пообещал Сазонов.

Сам Романенко согласен, что признаки наступления со стороны Белоруссии есть.

«На Волыни сбили два беспилотника. Один рухнул на землю. Из Беларуси к нам продолжает лететь всякое говно, что наводит на мысли, что Кирилл Сазонов вполне прав насчет шухера в ближайшее время», – написал он в своем ТГ-канале.