«Будет жёстче, чем в Белоруссии», – России обещают майдан под серпом и молотом

16.09.2020, Москва, Сергей Рулёв

После выборов в Госдуму в 2021 году в России начнутся протесты под красными знамёнами, которые по масштабам превзойдут не только события на Болотной площади в Москве, но и нынешние несанкционированные манифестации в Белоруссии.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал молодой активист «Левого фронта» Михаил Суслин, который проводил завуалированный одиночный пикет под стенами ВС РФ, где рассматривалась жалоба лидера движения Сергея Удальцова.

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«В сегодняшней России 2020 года будут события более жёсткие, чем на Болотной. Потому что сейчас будет протест не только подобный 2011-2012 году, то есть, протест среднего класса, протест более зажиточной части населения, сейчас будет социальная революция. Потому что сейчас очень упали доходы населения, очень высокая бедность», – заявил Суслин.

Он рассказал, какими обещаниями «леваки» рассчитывают выводить людей на протесты.

«Думаю, что основным знаменем революции будет красный флаг, серп и молот. Это будет и «Вся власть советам!», и «Национализация стратегических отраслей экономики», и «Отмена пенсионной реформы», и введение социального государства по-настоящему, и снижение налогов для людей, и, безусловно, прямые выборы всех глав регионов, всех городов, народовластие», – добавил младо-оппозиционер.

«Отправной точкой будут выборы в Госдуму, это будет в апреле или, скорее всего, в сентябре 2021 года. Это будет отправной точкой массовых народных волнений. Здесь будет круче, чем в Белоруссии, здесь будет именно массовая ненависть к этим олигархам, к этим зажравшимся чиновникам, к этой элите. В Белоруссии такого нет, здесь будет всё очень жёстко», – пообещал левый активист.

«Я не знаю ни одного человека, который поддерживает Владимира Путина, я не знаю ни одного человека, который поддерживает «Единую Россию». Это не только в Москве, это по всей стране», – заверил Михаил Суслин, но при этом тут же признал, что даже в оппозиционно настроенной столице пока что немного желающих участвовать в протестных акциях.