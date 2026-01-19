«Будете бегать по Крыму вместе с другими врагами Украины!» – Тимошенко обругала судей, и заседание закрыли от прессы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня на суде против Юлии Тимошенко было принято решение продолжать заседание в закрытом режиме. Рассматривается вопрос об аресте имущества Тимошенко, которую в пятницу отпустили под залог в 33 млн грн., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сама Тимошенко и её адвокатская свита вели себя с напором, позволяя выпады в адрес детективов и судьи – звучало «жулики» и «клоуны». Тимошенковцы заявили, что суд хочет закрыть их счета, чтобы стало невозможно выплатить залог.

Во время перерыва Юлия выступила перед журналистами.

«Это не органы борьбы с коррупцией, потому что они с коррупцией не борются. За 10 лет ни одного дела на высшем политическом уровне… Когда парламент перестал голосовать за их дерьмо, которое они против Украины вносят в парламент, то теперь им нужно найти инструменты, как вернуть парламент в стойло», – вещала Тимошенко.