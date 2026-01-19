«Будете бегать по Крыму вместе с другими врагами Украины!» – Тимошенко обругала судей, и заседание закрыли от прессы

Сегодня на суде против Юлии Тимошенко было принято решение продолжать заседание в закрытом режиме. Рассматривается вопрос об аресте имущества Тимошенко, которую в пятницу отпустили под залог в 33 млн грн., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сама Тимошенко и её адвокатская свита вели себя с напором, позволяя выпады в адрес детективов и судьи – звучало «жулики» и «клоуны».  Тимошенковцы заявили, что суд хочет закрыть их счета, чтобы стало невозможно выплатить залог.

Во время перерыва Юлия выступила перед журналистами.

«Это не органы борьбы с коррупцией, потому что они с коррупцией не борются. За 10 лет ни одного дела на высшем политическом уровне… Когда парламент перестал голосовать за их дерьмо, которое они против Украины вносят в парламент, то теперь им нужно найти инструменты, как вернуть парламент в стойло», – вещала Тимошенко.

«Вы не на тех нарвались! Мы не дадим вам спуска. Вы будете, как судья Киреев [посадил Тимошенко при Януковиче], после таких позорных процессов, бегать по Крыму и по другим территориям, на которых живут враги Украины», – угрожала женщина с косой.

